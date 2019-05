CATL und Volvo Car Group vereinbaren Batterie-Ausrüstervertrag über mehrere Milliarden Dollar

Ningde, China (ots/PRNewswire) - Eine langfristige Vereinbarung wurde von der Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) und dem führenden weltweiten Erstausrüster Volvo Car Group (Volvo Cars) geschlossen, um im Laufe des nächsten Jahrzehnts die Versorgung mit Lithium-Ionen-Batterien im Wert von mehreren Milliarden Dollar für die Fahrzeugmodelle der nächsten Generation Volvo und Polestar sicherzustellen.

Die Vereinbarung deckt die globale Lieferung von Batteriemodulen für alle Modelle der kommenden modularen SPA2- und der bestehenden CMA-Fahrzeugplattformen ab. Bereits im Jahr 2017 gab Volvo Cars als zukunftsorientierter Vorreiter in der Autobranche seine strategische Entscheidung zugunsten der gesamtheitlichen Elektrifizierung bekannt. Die hier genannte Kooperation ist ein bedeutender Schritt für Volvo Cars bei der Verwirklichung ihrer ambitionierten Strategie zur Elektrifizierung und stellt einen Meilenstein für die globale Entwicklung von CATL dar.

Volvo Cars kommentiert dazu, dass CATL ein renommierter Batterie-Hersteller sei, der sich durch eine lange Erfolgsbilanz bei der Lieferung von Lithium-Ionen-Batterien für die globale Automobilindustrie auszeichne. CATL erfüllt die strikten Beschaffungsrichtlinien von Volvo Cars im Hinblick auf Technologieführerschaft, verantwortungsvolle Lieferketten und wettbewerbsfähige Kostenmodelle.

Auf Basis der "kundenorientierten" Kooperationsauffassung wird CATL Service vor Ort mit einem lokalen Team in Schweden bereitstellen, um Dienstleistungen zur Batterieversorgung lokal durchzuführen und eine effizientere Kommunikation zu ermöglichen. Um Volvo Cars bei der Verbesserung der Effizienz, Nachhaltigkeit und Transparenz ihrer gesamten Lieferkette zu unterstützen, wird sich CATL auch an der nachhaltigen Entwicklungsstrategie von Volvo Cars orientieren und umweltfreundliche Energie zur Batterieproduktion nutzen sowie die Rohmaterialzuführung nachverfolgen und steuern. Die Batterie aus der vorliegenden Geschäftsvereinbarung wird außerdem aus dem CATL-Werk in Übersee stammen.

"CATL und Volvo teilen dieselbe Vision bei diesem neuen Werdegang der Energie und deshalb wollen wir die Verwirklichung gemeinsam voranbringen." Ein Sprecher von CATL erklärte weiter: "Wir werden Volvo mit fortschrittlichsten und zuverlässigen Batterie-Lösungen unterstützen, damit sie weltweit führende Elektrofahrzeuge bauen können, die den Konsumenten in aller Welt dienen."

Das im Jahr 2011 gegründete Unternehmen Contemporary Amperex Technology Ltd. (CATL) entwickelt und produziert Lithium-Ionen-Batterien für die E-Mobilität sowie Energiespeicherlösungen. Das Hauptgeschäft von CATL umfasst ebenfalls Materialien, Systeme zum Batteriemanagement sowie Batterie-Recycling und -Wiederverwendung. Der Jahresumsatz 2018 von CATL lag bei einer Kapazität von insgesamt 21,31 GWh. Laut SNE Research war CATL, gemessen an der gelieferten jährlichen Kapazität im Jahr 2018, weltweit die Nr. 1 im Bereich Batterien für Elektrofahrzeuge.

CATL ist mit Unternehmenszentrale in Ningde, China, niedergelassen, beschäftigt mehr als 24.000 Mitarbeiter auf der ganzen Welt und betreibt Niederlassungen in Shanghai, Jiangsu, Qinghai und Beijing in China sowie in München, Paris, Detroit und Yokohama. Die Hauptwerke des Unternehmens zur Batterieproduktion befinden sich in Fujian, Jiangsu und Qinghai in China und das europäische Werk ist derzeit in Erfurt, Deutschland, im Aufbau. Seit Juni 2018 ist CATL an der Börse Shenzhen Stock Exchange (300750) notiert.

