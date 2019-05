ORF SPORT + mit der Fußball-2.-Liga und der Eishockey-WM

Auch am 17. Mai: Finale der UEFA Euro 2019 Women’s Under 17 und Handball

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 17. Mai 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Finale Deutschland – Niederlande bei der UEFA Euro 2019 Women’s Under 17 um 12.55 Uhr, vom Spiel Österreich – Norwegen bei der IIHF Eishockey-WM Slowakei 2019 um 16.00 Uhr, vom Fußball-2.-Liga-Spiel Austria Lustenau – SV Ried um 19.00 und 20.15 Uhr und vom spusu-Handball-Liga-Austria-Semifinalspiel Alpla Hard – Insignis Westwien zeitversetzt um 23.00 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 15.00 und 18.45 Uhr, die Höhepunkte vom Porsche Supercup 2019 (1. Station Spanien) um 15.30 Uhr und vom DTM-Sonntagsrennen Hockenheim 2019 um 21.45 Uhr, die Sportnachrichtensendung "SPORT 20" um 20.00 Uhr und das Schulsport-Magazin "Schule bewegt" um 21.15 Uhr.

Im Finale der UEFA Euro 2019 Women’s Under 17 stehen sich am 17. Mai Deutschland und die Niederlande gegenüber. Deutschland besiegte im Halbfinale Portugal mit 2:0, die Niederlande waren gegen Spanien mit 3:1 erfolgreich. Kommentatorin ist Anna-Theresa Lallitsch.

Von 10. bis 26. Mai geht in der Slowakei die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft über die Bühne. ORF SPORT + überträgt an allen Spieltagen live. Die Matches der österreichischen Nationalmannschaft gegen Lettland (11. Mai), Russland (12. Mai), Schweiz (14. Mai), Schweden (16. Mai), Norwegen (17. Mai), Tschechien (19. Mai) und Italien (20. Mai) sind alle live im Programm. Kommentator ist Michael Berger, für Analysen sorgt Peter Znenahlik.

Im Spitzenspiel der Fußball-2.-Liga treffen am 17. Mai Austria Lustenau und die SV Ried aufeinander. Die Rieder wollen mit einem Sieg bei den drittplatzierten Vorarlbergern die Tabellenführung behaupten. Kommentator ist Oliver Polzer.

Die SG Insignis Handball Westwien entschied das zweite Spiel der Best-of-Three-Halbfinalserie gegen den Alpla HC Hard mit 29:22 für sich und stellte damit auf 1:1. Die Entscheidung fällt damit am Freitag in Hard. Kommentator ist Thomas Österle. (ORF-TVthek live von 18.55 bis 20.35 Uhr)

Das Schulsport-Magazin "Schule bewegt", moderiert von Karoline Zobernig, meldet sich vom Training der Floorballspieler. Weiters berichtet "Schule bewegt" über Athletics Light – Leichtathletik für Volksschüler im Stadion – und über 25 Jahre Skigymnasium Saalfelden. Youth-Reporterin Miriam Hoffelner informiert zum Thema Integration durch Sport.

Details unter http://presse.ORF.at. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abgerufen werden.

(Stand vom 16. Mai, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at