VP-Ottenschläger zu Amtsmissbrauchsvorwürfen im BMJ: „Vorwürfe müssen schnellstmöglich und lückenlos aufgeklärt werden“

Wien (OTS) - Andreas Ottenschläger, VP-Fraktionsvorsitzender im Eurofighter-Untersuchungsausschuss, fordert angesichts der Anzeige der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen Oberstaatsanwaltschaft Wien und den Generalsekretär des Justizministeriums eine schnelle und sachliche Aufklärung der Vorwürfe: "Die österreichische Justiz muss makellos und unabhängig funktionieren - deshalb sind wir gefordert, die erhobenen Vorwürfe in Richtung Amtsmissbrauch schnellstmöglich und lückenlos aufzuklären!"



Die relevanten Akten müssten nun im Untersuchungsausschuss genau bearbeitet werden - sie seien die Basis zur Beurteilung notwendiger Konsequenzen. "Die Opposition wäre gut beraten, die gemeinsame Arbeit im U-Ausschuss in den Vordergrund zu stellen. Der U-Ausschuss hat einen dichten Sitzungsfahrplan und damit genügend Zeit, um sich mit der Aufklärung der Vorwürfe intensiv zu beschäftigen", so Ottenschläger.

