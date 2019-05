Fachverband Telekom begrüßt Erhöhung der Privatrundfunkförderung

WKÖ-Singer: Aufstockung der Förderungen trägt zur Absicherung von Österreichs Privatsendern bei

Wien (OTS) - Als wichtigen Schritt zur Unterstützung und Absicherung des privaten Rundfunks in Österreich bezeichnet Günther Singer, Obmann des Fachverbands Telekommunikations- und Rundfunkunternehmungen in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), die geplante Erhöhung der Förderungen für Privat-TV und Radio. Konkret wird der Fördertopf für diesen Sektor – mittels Änderung des KommAustria-Gesetzes Privat-Fernsehen und -Radio – von 15 auf 20 Millionen aufgestockt. „Gerade in fordernden Zeiten des zunehmenden Konkurrenzdrucks durch Online-Plattformen, kommt diese Unterstützung zum richtigen Zeitpunkt. Zudem stellt sie auch die Programmvielfalt sicher und unterstützt hochwertigen Content“, so Singer. (PWK272/ES)

