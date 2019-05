NEOS Wien/Ornig zu Wien Holding-Bilanz: Jetzt bitte volle Transparenz!

Markus Ornig: „Darstellung im Haushalt ist unverzichtbar!“

Wien (OTS) - Die heute präsentierte Bilanz der Wien Holding ist für NEOS Wien Wirtschaftssprecher Markus Ornig in vielen Bereichen erfreulich. Dennoch sei nun eine moderne Budgetdarstellung angebracht: „Orientieren wir uns am Hamburger Modell! Die Hansestadt geht hier ganz klar den Weg der Transparenz und stellt alle Beteiligungen und Unternehmungen in einer konsolidierten Bilanz dar. Wenn das Ergebnis der Wien Holding schon so erfreulich ist, kann man es doch ohne weiteres transparent und öffentlich machen, sodass auf einen Blick eine Gesamtbilanz der Stadt mit allen ausgelagerten Unternehmungen ersichtlich ist.“

