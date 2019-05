Lotto: Solosechser und zudem 3.000 Sechser in der Lotto Geschichte

2 Joker zu je mehr als 85.000 Euro

Wien (OTS) - Ein niederösterreichischer Spielteilnehmer hat bei der aktuellen Lotto Ziehung alles richtig gemacht: er spielte einen Normalschein mit fünf Tipps und setzte in den dritten Tipp die Zahlen 4, 5, 12, 24, 26 und 27. Das macht ihn zum Sologewinner dieser Runde und bringt ihm 1.000.000 Euro. Damit nicht genug: er wird mit seinem Gewinn auch zur Jubilar: er hat damit den 3.000 Sechser, der in der Lotto Geschichte erzielt wurde, in der Tasche…

Vier Fünfer mit der Zusatzzahl 45 erhalten jeweils mehr als 21.000 Euro. Einer der Gewinner, ein Tiroler hatte einzig die Zahl 24 für den Sechser auf seinem Normalschein nicht angekreuzt. Einem Wiener fehlte die Zahl 27. Ein Niederösterreicher hatte mit Quicktipp gespielt und hier war es die Zahl 26, die den Sechser durch Abwesenheit verhinderte. Ein Vorarlberger hatte das System 012 gespielt: neben dem Fünfer mit Zusatzzahl erzielte er systembedingt noch Zusatzgewinne in der Höhe von 15.000 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Mittwoch keinen Sechser, die Gewinnsumme wurde auf die Fünfer aufgeteilt. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde werden etwa 200.000 Euro erwartet.

Joker

Schließlich gab es auch beim Joker zwei Gewinner. Einer der beiden kommt aus Salzburg, der zweite aus Oberösterreich. Beide hatten Lotto Quicktipps gespielt und beide erhalten für ihr „Ja“ zur richtigen Joker Zahl jeweils mehr als 85.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 15.05.2019

1 Sechser zu EUR 1.000.000,00 4 Fünfer+ZZ zu je EUR 21.486,90 112 Fünfer zu je EUR 837,10 203 Vierer+ZZ zu je EUR 138,50 4.680 Vierer zu je EUR 33,30 4.817 Dreier+ZZ zu je EUR 14,50 67.400 Dreier zu je EUR 4,10 152.990 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 4 5 12 24 26 27 Zusatzzahl: 45

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 15.05.2019

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 37 Fünfer zu je EUR 6.309,30 1.846 Vierer zu je EUR 21,40 31.315 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 4 7 12 32 35 41

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 15.05.2019

2 Joker zu je EUR 85.430,40 11 mal EUR 8.800,00 90 mal EUR 880,00 835 mal EUR 88,00 8.131 mal EUR 8,00 84.901 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 4 8 1 5 9 5

