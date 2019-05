Hip-Hop-Superstar Travis Scott tritt Freitagabend als Headliner auf dem Yasalam-After-Race-Konzert beim Abu Dhabi Grand Prix 2019 auf

Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) - Yas Marina Circuit und FLASH Entertainment gaben heute den ersten internationalen Musiksuperstar bekannt, der auf dem diesjährigen Yasalam-After-Race-Konzert auftreten wird, dass anlässlich des Wochenendes vom ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI FORMEL 1 GRAND PRIX 2019 stattfindet.

Laut Ankündigung wird der amerikanische Hip-Hop-Superstar Travis Scott seine unglaubliche Live-Show, seine urbanen Sounds und seine ausdrucksstarke Bühnenpräsenz in einer Headline-Show beim Yasalam-After-Race-Konzert in der du Arena, Yas Island, am Freitag, den 29. November zum Besten geben.

Travis Scott, einer der schillerndsten und populärsten Künstler einer neuen Welle US-amerikanischer Hip-Hop-Stars, zieht seit 2014 kontinuierlich eingefleischte Underground-Musikfans in seinen Bann. Letztes Jahr veröffentlichte er sein Mega-Album "ASTROWORLD".

Fans dürfen sich auf Hits wie "Sicko Mode", "Antidote" und "Yosemite" als Teil von Travis Scotts Live-Show freuen, die neben Tracks von seinen drei Studio-Alben auch einige Überraschungen bereithält.

Darüber hinaus wird treuen Motorsport-Fans, die ihre Tickets für den Abu Dhabi Grand Prix vor dem 31. Mai im Vorverkauf erwerben, ein Sonderrabatt von 30 % geboten.

Der FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2019, der auf das 10. Jubiläumsrennen vom Vorjahr folgt, wird vom Donnerstag, den 28. November bis zum Montag, den 2. Dezember stattfinden und verspricht in ganz Yas Island fünf volle Tage Unterhaltung auf und abseits der Rennbahn.

Al Tareq Al Ameri, CEO von Yas Marina Circuit, sagte: "Jedes Jahr heißen die Abu Dhabi Grand Prix After-Race-Konzerte einige der größten, besten und aufregendsten Musikstars der Welt in der Hauptstadt der VAE willkommen. Ihre unglaublichen Live-Shows hier haben Geschichte geschrieben.

"Dieses Jahr wird keine Ausnahme sein und wir freuen uns sehr, Travis Scott, einer der weltweit besten Hip-Hop- und R&B-Performer, als Headliner für das After-Race-Konzert am Freitagabend ankündigen zu dürfen.

"Für 2019 sind fünf volle Tage der Unterhaltung auf und abseits der Rennbahn geplant und wir freuen uns, Motorsport- und Musikfans der gesamten VAE, der Region und der gesamten Welt hier beim Yas Marina Circuit begrüßen zu dürfen, um mit uns weitere zehn Jahre des unglaublichen Erfolgs einzuläuten."

Tickets sind online unter www.yasmarinacircuit.com erhältlich.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/888236/Travis_Scott_Yas_Marina_Circuit.jpg

