AVISO 23.5., 8:45 Uhr, Foto-/Drehtermin: So viele wie noch nie! Mehr als 9.000 Kinder und Jugendliche beim youngCaritas „LaufWunder“

Über 9.000 Kinder und Jugendliche sammeln beim größten Kinder- und Jugendlauf Österreichs Kilometer und damit Spenden für Gleichaltrige in Not im In- und Ausland.

Wien (OTS) - Bereits zum 12. Mal laufen tausende SchülerInnen und Kindergartenkinder beim youngCaritas „LaufWunder“ für junge Menschen in Not im In- und Ausland. Über 9.000 junge SportlerInnen sind am 22. und 23. Mai auf dem Gebiet der Erzdiözese Wien im Einsatz und zeigen, dass Laufen die Welt ein Stückchen besser machen kann. Österreichweit laufen heuer sogar 25.000 Kinder und Jugendliche mit.

Die Mädchen und Burschen setzen damit ein Zeichen, dass ihnen Armut nicht egal ist. Dabei sammeln sie nicht nur zu Fuß Kilometer – auch Skateboards, Inlineskates, Roller und Rollstühle sind am Start. Mit den erlaufenen Spenden unterstützen die Kinder und Jugendlichen in diesem Jahr die Caritas Lerncafés und ein Kindertageszentrum im ukrainischen Odessa.



Neben dem Lauf wird den BesucherInnen ein vielfältiges und lehrreiches Rahmenprogramm geboten.

Wir laden die VertreterInnen der Medien zum Startschuss herzlich ein!



Foto-/Drehtermin beim Start des „LaufWunders“

Mit

Klaus Schwertner, Generalsekretär der Caritas der Erzdiözese Wien

Jürgen Czernohorszky, Amtsführender Stadtrat für Bildung, Integration, Jugend und Personal

Ernst Nevrivy, Bezirksvorsteher des 22. Wiener Gemeindebezirks

youngCaritas Laufwunder 2019

Startschuss für Österreichs größten Kinder- und Jugendlauf in Wien

Datum: 23.05.2019, 08:45 - 10:00 Uhr

Ort: Sportcenter Donaucity

Arbeiterstrandbadstraße 128, 1220 Wien, Österreich

Url: https://www.laufwunder-wien.at/

