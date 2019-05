Favoriten: „1. Kinder-Festival“ im Böhmischen Prater

Wien (OTS/RK) - Der „Kulturverband Böhmischer Prater“ organisiert einmal mehr eine Veranstaltung für den Nachwuchs: Am Samstag, 18. Mai, ab 14.30 Uhr, und am Sonntag, 19. Mai, ab 13.00 Uhr, findet im Böhmischen Prater im Saal „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30 c) eine nette Festivität mit dem Titel „1. Kinder-Festival“ statt. An beiden Tagen ist der Eintritt frei. Talente aus der Musikschule Favoriten sorgen für flotte Musik. Artistinnen und Artisten des „Circus Pikard“ zeigen temperamentvolle Jongleur-Kunststücke. Außerdem präsentieren die Zirkusleute jeweils zur Abendzeit eine packende Feuer-Show und den spektakulären „LED-Tanz“. Der kräftige „Eisenhans“ sowie der fingerfertige Magier „Pierre Mardue“ unterhalten am Samstag/Sonntag das Publikum im Prater-Areal in Wien-Favoriten. Zudem hat sich für Sonntag der fidele Kinder-Liedermacher Bernhard Fibich angesagt. Auskunft: Telefon 0676/720 94 11 bzw. E-Mail m.fritz@musicreport.at.

Kinder können beim kostenlosen „Line Dance Workshop“ mitmachen sowie die „Zirkus-Werkstatt“ (Balance-Übungen, u.a.) besuchen. Die Animateurin Christiane betreut eine Schmink-Station. Durch die Veranstaltung führt die Moderatorin Sandra Pascal. Wer für einen guten Zweck spendet, bekommt als Dank eine Zeichnung des flinken Karikaturisten Hermann Klement. Der Erlös einer großen Tombola geht an die Initiative „Aktion Kinderherz“. Erwachsene sind natürlich ebenfalls beim „1. Kinder-Festival“ willkommen. Nähere Informationen im Internet: www.böhmischer-prater.at.

Allgemeine Informationen:

Musikschule Favoriten: www.wien.gv.at/bildung/schulen/musikschule/

Circus Pikard: www.circus-pikard.at/

Zauberkünstler „Pierre Mardue“: www.pierre-mardue.at/

Kinder-Liedermacher Bernhard Fibich: http://members.aon.at/kinderlieder/

Karikaturist Hermann Klement: http://klement.easyname.website/

Moderatorin Sandra Pascal: www.sandrapascal.com/

Vereinigung „Aktion Kinderherz“: www.kinderherz.at/

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

