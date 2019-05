Manfred Hofinger: Bundeseinheitliche Herbstferien bringen endlich Klarheit!

ÖVP-Abgeordneter begrüßt einstimmigen Beschluss im Nationalrat

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Seit den 80-er Jahren – und zwar jedes Jahr im Herbst – gibt es die Diskussion über Herbstferien in Österreich. „Nun war es an der Zeit, endlich Klarheit zu schaffen“, ist ÖVP-Abgeordneter Manfred Hofinger erfreut über den einstimmigen Beschluss im Nationalrat. Die bundesweit einheitlichen Herbstferien wurden mit Gültigkeit ab kommendem Schuljahr für die Tage von 26. Oktober bis 2. November festgelegt. Die Dienstage nach Ostern und Pfingsten werden zu ordentlichen Schultagen und die Anzahl der schulfreien Tage bzw. Ferien bleibt gleich.

„Die Gesellschaft und auch das Familienbild wandeln sich. In immer mehr Familien sind beide Elternteile berufstätig. Sind mehrere Kinder vorhanden, die in unterschiedliche Schulen gehen, dann ist die Betreuung durch die schulautonomen Tage schwierig geworden“, wies Hofinger in seiner Plenarrede auch auf Umfragen unter Eltern hin, die sich für mehr Klarheit ausgesprochen haben. „Und diese Klarheit schaffen wir genau mit diesem Gesetz“, so Hofinger.

Für den ÖVP-Abgeordneten trägt nicht nur diese Entscheidung die deutliche Handschrift dieser Bundesregierung. „Probleme erkennen, gemeinsam mit allen Beteiligten Lösungen erarbeiten und diese dann auch umsetzen“, erinnert Hofinger auch an die Einführung des Kopftuchverbots, der Deutschförderklassen, der neuen Mittelschule oder an die Einführung von Ziffernnoten in der Volksschule.

Aber auch im Umgang mit Lehrerinnen und Lehrern sieht Hofinger einen „großen Unterschied zu früher“, weil diesen nun mehr Wertschätzung vonseiten der Politik entgegengebracht wird. „Nur motivierte Lehrer sind gute Lehrer. Daher kommt die Methode, gemeinsam Lösungen zu schaffen und tatsächlich Entscheidungen zu treffen, auch sehr gut bei den Pädagoginnen und Pädagogen an!“

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at