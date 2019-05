NEOS zu European Climate Foundation-Studie: Das Klima steht auf der Kippe und die Umweltministerin gibt den letzten Stoß

Michael Bernhard: „Dieses Ergebnis ist eine Schande und macht Ministerin Köstinger zur Handlangerin des Klimawandels.“

Wien (OTS) - „Wie viele Studien und Schreckensmeldungen muss man der Umweltministerin noch vor Augen halten, damit hier endlich wirksame Maßnahmen getroffen werden?“, ärgert sich NEOS-Umweltsprecher Michael Bernhard in einer Reaktion auf die neuste Studie der European Climate Foundation, welche belegt, dass sich kein einziges EU-Mitgliedsland mit seinem derzeitigen Klima- und Energieplan auf dem Weg zu Netto-Null-Emissionen bis 2050 befindet. „Dass Österreich dann sogar auf einem miserablen 19. Platz von 28 untersuchten Ländern fällt und damit unter dem EU-Durchschnitt liegt, ist eine Schande! Diese Umweltpolitik mit angezogener Handbremse macht Bundesministerin Köstinger zur Handlangerin des Klimawandels.“

Mit dieser konsequenten Untätigkeit setze Köstinger der Trend der ÖVP-Klima- und Umweltpolitik fort, sagt Bernhard: „Seit Jahrzehnten befindet sich die ÖVP in der Regierung, stellt Umweltministerinnen und Umweltminister am laufenden Band und schaut zu, wie wir uns immer mehr dem Abgrund nähern und nichts passiert. Wenn die Umweltministerin nicht bald echte Maßnahmen trifft, dann werden wir diesen Abhang hinunterstolpern und ein Zurück gibt es dann nicht mehr“, warnt der NEOS-Umweltsprecher. „Seien Sie bitte nicht so beratungsresistent, Frau Umweltministerin und schauen Sie über den parteipolitischen Tellerrand. Wir NEOS haben ein CO2-Steuermodell vorgelegt, das aufkommensneutral ist, das Menschen, Umwelt und Wirtschaft gleichermaßen entlasten würde, doch das kommt natürlich nicht in Frage“, stellt Bernhard kopfschüttelnd fest.

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

01 40110-9093

presse @ neos.eu

http://neos.eu