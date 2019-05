EU Launch von innovativer Weltneuheit für Frauen mit Kinderwunsch

Graz (OTS) - Noch nie war die Bestimmung der fruchtbaren Tage so einfach und unkompliziert. Carbomed Medical Solutions, ein Grazer eHealth Start-up aus dem FemTech Bereich, verkündet heute den Produktlaunch und sofortigen Verkaufsstart von breathe ilo im eigenen Online Shop.

breathe ilo ist weltweit das erste Gerät, das den Kohlenstoffdioxidgehalt in der Atemluft misst und so auf unkomplizierte Art und Weise die fruchtbaren Tage der Frau bestimmt. Das Ergebnis kann die Nutzerin einfach in der zugehörigen App ablesen, die über Bluetooth mit dem Gerät gekoppelt ist.

breathe ilo - eine einzigartige Technologie

„ Ein ganz wesentlicher Mehrwert unserer patentierten Methode besteht darin, dass breathe ilo im Gegensatz zu den meisten Möglichkeiten natürlicher Familienplanung nicht auf einer Prognose basiert, sondern auf dem tatsächlichen Live-Tracking des CO2 Gehaltes in der Atemluft. Auf Basis dieser Messung und des in der App integrierten Lifestyle Tracking-Systems können wir mit unserem selbstlernenden Algorithmus den Zyklus einer Frau, genau erkennen und dadurch ihre fruchtbaren Tage bestimmen, sogar wenn diese eher unregelmäßig auftreten “ erklärt Bastian Rüther, Managing Director.

Studien bestätigen die Methode

Der Indikator CO2 in der Atemluft ist zuverlässiger als andere Methoden zur Ermittlung der fruchtbaren Tage. Professor Dr. Wildt und das Carbomed-Team haben bisher fünf Studien abgeschlossen. An den Studien haben über 100 Frauen teilgenommen und so wurden mehrere Hundert Zyklen getestet. Die gewonnene Erkenntnis: Für die meisten der teilnehmenden Frauen wurden treffsicher rund fünf von sechs fruchtbaren Tagen erkannt. Auch derzeit läuft im Kinderwunschzentrum Potsdam eine klinische Studie unter der Leitung des Experten Dr. Kay Moeller.

breathe ilo gewinnt Pitch Contest im Rahmen des Pioneers‘19

breathe ilo ist in der heimischen Start- up Szene längst nicht mehr unbekannt. Nach dem gelungenen Investment in der bekannten Fernsehshow „2 Minuten 2 Millionen“ konnte die Carbomed bei Europas größtem Start- up Festival in der Wiener Hofburg den Pitch Contest der Merck Group für sich entscheiden. Erste Gespräche sind im Laufen und zeigen, dass bereits großes Interesse der Zusammenarbeit von globalen Konzernen besteht.

