Millionen sitzt der Stress im Nacken

Hochdosiertes Magnesium plus Vitamin B-Komplex kann viel abpuffern (FOTO)

Ismaning (ots) - Orthopäden, Physiotherapeuten und Chiropraktiker können ein Lied davon singen: Schmerzen im Nacken, die in den Kopf und die Arme ausstrahlen, sind eine Volkskrankheit und häufiger Anlass für Arztbesuche. Zum einen belastet Menschen das sogenannte Halswirbelsäulensyndrom, wenn sie den lieben langen Tag unter Strom stehen und im Büro kaum Haltungsflexibilität haben.

Zum anderen resultiert es auch aus einem Zeitgeist-Phänomen: Wir sind quasi rund um die Uhr erreichbar und haben das Handy fast ständig am Ohr - mit dem Resultat des sogenannten Handy-Nackens. Bei den meisten Menschen macht sich dies dann durch Schmerzen in Nacken und Schulterpartie bemerkbar. Das alles schränkt das Bewegungsspektrum der Muskeln ein, bringt sie aus der Balance und geht sprichwörtlich auf die Nerven.

Ein Teufelskreislauf, denn Nerven steuern unsere Muskeln. So können angespannte Nerven muskuläre Verspannungen zusätzlich verstärken. Was den Körper in solchen Situationen abgesehen von einer grundsätzlichen Verhaltensänderung entlasten kann, ist eine spezielle Kombination aus Magnesium und B-Vitaminen. Hier gibt es jetzt das neue Magnesium-Diasporal DEPOT Muskeln + Nerven. Es hilft, die Nerven zu stärken und die Muskeln zu entspannen.

Das Besondere an diesem innovativen Produkt ist die 2-Phasen-Formel mit dem speziellen DEPOT-Effekt. Zwei Tablettenschichten "arbeiten" nach dem Prinzip der schnellen sowie der zeitverzögerten kontinuierlichen Freisetzung: Die rote Sofort-Phase setzt im Magen schnell sofort-aktives Magnesium und die Nerven-Vitamine B2 und B12 frei. In der weißen Langzeit-Phase werden Magnesium und die Nerven-Vitamine B1 und B6 über mehrere Stunden zeitverzögert freigesetzt. Magnesium-Diasporal DEPOT Muskeln + Nerven sorgt so für vitale Muskeln und entspannte Nerven. Das Nahrungsergänzungsmittel ist der ideale Begleiter bei stressbedingten Verspannungen und trägt dazu bei, das Stress besser abgepuffert werden kann. Einfach morgens kurz vor dem Frühstück regelmäßig eine Tablette Magnesium-Diasporal DEPOT Muskeln + Nerven einnehmen. Eine Monats-Packung mit 30 Tabletten in Apotheken zum UVP: 17,90 EUR.

