intec präsentiert G.fast-Tester der Marke ARGUS® für 212 MHz und neues Zubehör auf der ANGA COM (FOTO)

Lüdenscheid (ots) - intec, der führende europäische Anbieter von Telekommunikationsmesstechnik, präsentiert in diesem Jahr erneut seine Multifunktionstester der Marke ARGUS® auf der ANGA COM in Köln, Europas führender Business-Plattform für Breitband- und Inhalteanbieter.

Der Messtechnik-Spezialist, der im vergangenen Jahr bereits sein 30-jähriges Bestehen feiern konnte, wird unter anderem den ARGUS® 163 und den ARGUS® 166 präsentieren - Alleskönner, die hervorragend für die Fehler- und Störersuche auf der Kupferdoppelader, im Netzwerk und im WLAN geeignet sind und die dank ihrer integrierten SFP-Slots auch Tests an GPON und FTTH (Active Ethernet) ermöglichen. Für alle Geräte der neuesten Generation ist G.fast bis 212 MHz verfügbar. Der ARGUS® 163 ist zudem das einzige Messgerät seiner Klasse, das LAN-Verkabelungstests, PoE-Lasttests, WLAN-Tests und Triple-Play-Tests (Data, VoIP, IPTV) mit den am Markt ausgerollten Technologien - von ADSL2/2+ und VDSL2 über Super Vectoring und G.fast (212 MHz) bis hin zu GPON, LTE, WLAN und vielen anderen - verbinden kann.

Messebesucher können sich außerdem über neue innovative Zubehörprodukte informieren: So können mit dem ARGUS® 2G4 Scope mittels grafischer Spektrumanalyse WLAN-Störer im Bereich von 2,4 GHz aufgespürt werden (z. B. Bluetooth-Geräte, Mikrowellen, Bewegungsmelder).

Die ARGUS® Stromzange ermöglicht es dem Techniker, in Verbindung mit dem Line-Monitor berührungslos Störer auf der TAL sichtbar zu machen. Für die Messung des optischen Pegels bei verschiedenen Wellenlängen wurde das hochpräzise ARGUS® Optical Power Meter im SFP-Formfaktor entwickelt, das zudem die Speicherung direkt im Gerät ermöglicht.

"Durch regelmäßige Upgrades sowie Erweiterungen unserer Produktpalette, die sich an den rasanten Änderungen am Markt orientieren, sind unsere ARGUS®-Tester noch zukunftssicherer und flexibler einsetzbar", sagt Dennis Zoppke, Produktmanager bei intec. "Damit steht einem störungsfreien Netz der Zukunft nichts mehr im Wege."

