Rotkreuz-Pressekonferenz – Stammzellspende in Österreich: großer Aufholbedarf

Rotes Kreuz und UNIQA Stiftung rufen bei gemeinsamer Pressekonferenz am 23.5. zur Spende auf und ziehen Bilanz

Wien (OTS) -



Eine Stammzellspende – für viele Leukämie-Patienten ist sie die

letzte Chance auf Heilung. Den passenden Spender zu finden ist

schwierig. Die Wahrscheinlichkeit das zwei Menschen zueinander

passen liegt bei 1:500.000. Seit November sucht das Rote Kreuz daher

nach potentiellen Stammzellspendern und führt die Registrierung

durch. Unterstützung kommt von der UNIQA Stiftung. Das Rote Kreuz

gibt Einblicke in die Situation in Österreich und lädt gemeinsam mit

UNIQA Medienvertreter zu einer Pressekonferenz.



Ihre Gesprächspartner:



-Gerald Schöpfer, Präsident des Österreichischen Roten Kreuzes

-Peter Eichler, Vorstand der UNIQA Versicherungsverein

Privatstiftung

-Ursula Kreil, Medizinische Leitung Stammzellspende Rotes Kreuz



Um Anmeldung unter: vera.mair @ roteskreuz.at wird gebeten.



Datum: 23.5.2019, um 10:00 Uhr



Ort:

UNIQA Tower

Untere Donaustraße 21, 1029 Wien



