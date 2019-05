Ausgebildet und eingestellt: NOVOMATIC übernimmt die in der CCA ausgebildeten Programmierer

Gumpoldskirchen (OTS) - Insgesamt 8 Teilnehmer haben Ende April die NOVOMATIC Corporate Coding Academy (CCA), die unternehmensinterne Ausbildungsstätte für Spieleentwickler, abgeschlossen. Alle wurden von den hauseigenen Game Studios der NOVOMATIC und der Greentube in reguläre Arbeitsverhältnisse übernommen.

„Make the most out of you“ ist der Leitspruch der NOVOMATIC Corporate Coding Academy, in der Spezialisten für Software und Spieleentwicklung ausgebildet werden. „Ich konnte mich schon immer für Technik und Computerspiele begeistern. Das Tüfteln, Herausfinden und selbst Programmieren hat mich von Beginn an in den Bann gezogen. Das war der Grund, warum ich unbedingt in der Gaming-Branche tätig werden wollte“, erinnert sich einer der Absolventen, der eben erst sein CCA-Zeugnis erhalten hat.

Im November 2018 begann er gemeinsam mit 9 weiteren Bewerbern seine Ausbildung. NOVOMATIC bildet im Bereich Game Design mittels eines neuartigen Trainingskonzepts in nur 6 Monaten „Coding Heroes“ durch die eigene, im Unternehmen konzipierte Corporate Coding Academy aus. Dort bietet NOVOMATIC eine individuelle Coding-Ausbildung in einer kleinen Gruppe, begleitet von erfahrenen Spezialisten der Software- und Spieleentwicklung. Neben den inhaltlichen Inputs erhalten die neuen Mitarbeiter Einblicke in die Game Studios und deren Game Development-Prozesse. In diesem fokussierten Lehrgang kommt man schneller ans Ziel als in herkömmlichen Studienlehrgängen und kann parallel dazu schon an echten, internationalen und marktrelevanten Projekten arbeiten. „Wenn ich mit meiner Ausbildung an der CCA fertig bin, kann ich schon erste Erfahrungen mit der C++-Programmierung vorweisen und nach dem Abschluss eigenständig qualitativ hochwertige Programme erstellen“, freut sich eine der Teilnehmerinnen der CCA.

„Wir sind sehr stolz auf unsere Coding Heroes und konnten während der Ausbildung tolle Entwicklungen beobachten. Wir wünschen allen Absolventen einen erfolgreichen Start“, so Dr. Klaus Niedl, Global HR Director.

