Helios – Übung 2019: Erfolgreiche Teilnahme des Krisenmanagements in Wien

Wien (OTS/RK) - Bei der Übung „Helios“ vom 13. bis 15. Mai 2019 hat sich auch Wien aktiv ins Übungsgeschehen eingebracht. Ausgehend von den Annahmen der Übungsleitung im Bundesministerium für Inneres wurden die Auswirkungen einer Strommangellage sowie eines darauffolgenden Blackouts zwischen den einzelnen Einsatzorganisationen und Infrastrukturbetreibern beübt und Maßnahmenpakete für den Anlassfall festgelegt.

Die Übung zeigte, dass die beteiligten Abteilungen, Organisationen sowie Unternehmen der Stadt Wien auf ein derartiges Szenario gut vorbereitet sind. Es wurden die Auswirkungen in der Expertenrunde beübt, die sich für die Infrastruktur und die Organisationen der kritischen Infrastruktur ergeben. Grundsätzlich ist das Ziel bei einer Strommangellage, die Einschränkungen gleichmäßig und so kurz wie möglich auf die Stadt zu verteilen.

Beübt wurde die Einsatzleitstelle des Krisenmanagements der Stadt Wien in der Magistratsdirektion – Organisation und Sicherheit, wie sie in einer realen Krisensituation funktionieren würde. Neben dem Krisenmanagement waren auch die Berufsfeuerwehr Wien, die Berufsrettung Wien, die Wiener Polizei, das Wiener Militärkommando, der Wiener Zivilschutzverband “Die Helfer Wiens”, die Wiener Linien, die Wiener Netze, die MA 64 - Rechtliche Bau-, Energie-, Eisenbahn- und Luftfahrtangelegenheiten sowie der Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien in die Übung eingebunden.

Für die Eigenvorsorge der Bevölkerung bieten die Helfer Wiens laufend kostenlose Vorträge und Veranstaltungen über die Bevorratung sowie über das richtige Verhalten in Notsituationen an. Informationen finden sich auch auf den Internetseiten der Helfer Wiens www.diehelferwiens.at.

