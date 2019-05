Zurich und Zurich Connect erneut mit dem Recommender Award ausgezeichnet

Wien (OTS) - Bei der gestrigen Verleihung des Recommender Awards erhielt die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft gleich zwei Auszeichnungen für ihre Kundenorientierung. Das Unternehmen setzt damit die Serie der Prämierungen fort.

Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie verlieh gestern Abend der Finanz-Marketing Verband Österreich (FMVÖ) den Recommender Award. Die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft zählte zu den prämierten Versicherungen. Zurich wurde in der Kategorie „Versicherungen bundesweit“ mit dem Prädikat „sehr gut“ ausgezeichnet. In der Kategorie „Direkt- und Spezialversicherungen“ erhielt die Direktmarke Zurich Connect das Gütesiegel für „sehr gute Kundenorientierung“.

Zum neunten Mal mit dem Recommender ausgezeichnet

„Wir wollen ein ausgezeichnetes Kundenerlebnis bieten. Der Recommender Award ist dafür ein wichtiger Gradmesser, denn er spiegelt unmittelbar die Meinung unserer Kundinnen und Kunden wider. Wir freuen uns ganz besonders, dass wir heuer zum neunten Mal zu den Preisträgern zählen“, sagt Andrea Stürmer, Vorsitzende des Vorstandes der Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft.

„Wie in der persönlichen Beratung so gilt auch beim Online-Abschluss: Das Kundenerlebnis spielt für die Kundenzufriedenheit eine zentrale Rolle. Die erneuten Auszeichnungen für Zurich und unsere Direktmarke Zurich Connect bestätigen, dass es sich lohnt, in diesem Bereich zu investieren“, ergänzt Dr. Jochen Zöschg, Mitglied des Vorstandes und verantwortlich für Vertrieb und Markt Management.

Fokus auf das Kundenerlebnis trägt Früchte

Die Kundenerwartungen verändern sich. Das hat Zurich zum Anlass genommen, um im gesamten Unternehmen das Verständnis für diesen wichtigen Erfolgsfaktor zu stärken. In jedem Bereich gibt es umfassende Maßnahmen, um das Kundenerlebnis zu verbessern. Stürmer: „Alle unsere Mitarbeitenden – ob im Außendienst oder den zentralen Bereichen – beschäftigen sich intensiv damit, ein ausgezeichnetes Kundenerlebnis zu bieten. Das trägt Früchte. Die doppelte Auszeichnung beim Recommender ist die beste Bestätigung dafür.“

Zusätzlich zum Recommender hat die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft im heurigen Jahr bereits mehrere Auszeichnungen für ihre Produkte und Services erhalten: Zurich war die meistprämierte Versicherung bei den Assekuranz Awards Austria 2019. Beim ÖGVS-Service Award 2019 haben Zurich Connect und Zurich ausgezeichnete Ergebnisse erzielt.

Über den Recommender

Der Recommender wurde 2007 vom Finanz-Marketing Verband Österreich (FMVÖ) ins Leben gerufen. Anhand von 8.000 Rückmeldungen misst er seither jährlich die Weiterempfehlungsbereitschaft von Kundinnen und Kunden von österreichischen Banken, Bausparkassen und Versicherungen.

Über Zurich

Zurich Insurance Group (Zurich) ist eine führende Mehrspartenversicherung, die Dienstleistungen für Kunden in globalen und lokalen Märkten erbringt. Mit rund 54.000 Mitarbeitenden bietet Zurich eine umfassende Palette von Produkten und Dienstleistungen im Schaden- und Unfall- sowie im Lebensversicherungsbereich in über 210 Ländern und Gebieten. Zu ihren Kunden gehören Einzelpersonen, kleine, mittlere und große Unternehmen sowie multinationale Konzerne. Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, Schweiz, wo sie 1872 gegründet wurde. Die Holdinggesellschaft, die Zurich Insurance Group AG (ZURN), ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und verfügt über ein Level I American Depositary Receipt Programm (ZURVY), das außerbörslich an der OTCQX gehandelt wird. Weitere Informationen über Zurich sind verfügbar unter www.zurich.com.

Die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft ist eine der führenden Versicherungen Österreichs. Als Kompositversicherer bietet Zurich Österreich eine breite Produktpalette im Bereich der Schaden-Unfall- und der Lebensversicherung, die vielfach ausgezeichnet wurde. Zu den rund 700.000 Kundinnen und Kunden zählen Einzelpersonen, kleine, mittlere und große Unternehmen sowie multinationale Konzerne. Zurich Österreich ist Arbeitgeber für rund 1.200 Mitarbeitende in allen Bundesländern. Das Unternehmen führt die Marke Zurich und die Direktmarke Zurich Connect.



