Collinson expandiert seinen medizinischen Assistance-Dienst durch Partnerschaft mit Aspen Medical

London (ots/PRNewswire) - Collinson, ein Experte bei der weltweiten Betreuung von Reisenden, hat den Umfang seiner medizinischen Assistance-Dienste durch eine Partnerschaft mit Aspen Medical weiter gestärkt, einem in Australien ansässigen globalen Gesundheitsversorger, der in verschiedenen Bereichen medizinische Remote-Lösungen anbietet.

Vollumfänglicher Assistance-Dienst für komplexe internationale Einsätze

Aspen Medical bietet innovative und individuell zugeschnittene Gesundheitsdienstleistungen an, die von der Bereitstellung eines einzigen Sanitäters bis hin zu Komplettlösungen wie multidisziplinären Gesundheitsfachkräfte-Teams reichen. Zu den weiteren Serviceangeboten zählen Krankentransporte, medizinische Einrichtungen und Gerätschaften, Verbrauchsmaterialien, Apothekenprodukte und Luftrettung, einschließlich der firmeneigenen strategisch positionierten Kliniken und Luftfahrtseinrichtungen.

Aspen arbeitet oft an abgelegenen, herausfordernden oder schlecht ausgerüsteten Einsatzorten und bietet mit seinen vielfach ausgezeichneten Lösungen den Kunden in allen Situationen erstklassige Gesundheitsdienstleistungen. Durch die Partnerschaft kann Collinson die Reichweite seiner Betreuung vergrößern und Kunden helfen, qualitativ hochwertige medizinische Unterstützung an Orten zu erhalten, an denen keine medizinische Infrastruktur besteht. Die Kapazitäten von Aspen Medical am Boden werden wiederum durch das globale medizinische Betreuungs- und Evakuierungsnetzwerk von Collinson und seine rund um die Uhr erreichbaren Einsatzzentren für medizinische Versorgung und Sicherheit vergrößert. Durch die Partnerschaft wird daher ein umfangreicher Betreuungsservice für komplexe internationale Einsätze geschaffen.

Die Serviceangebote von Aspen Medical beinhalten auch die Verwaltung von Projekten im Bereich Umweltschutz und öffentlichen Gesundheit, medizinische Schulungen und Beratungen, Arbeitsschutz und medizinische Unterstützung bei Sportgroßereignissen und Konferenzen, die dedizierte klinische Unterstützung benötigen.

Scott Sunderman, Head of Assistance bei Collinson, kommentierte: "Aspen Medical ist bekannt für seine anspruchsvollen Verträge mit Organisationen aus den Bereichen Verteidigung, Bergbau, Öl- und Gasförderung, sowie Regierungs- und humanitären Organisationen. Vom Betrieb von Trauma-Kliniken in Mosul, Irak für die WHO, Ausrüstung und Management einer Einrichtung der UN für ihre Angestellten in Somalia, bis zur Unterstützung der Regierungen im Vereinigten Königreich, den USA, Australien und Neuseeland beim Bau und Management von Ebola-Behandlungszentren in Sierra Leone und Liberia - durch unsere Partnerschaft mit Aspen Medical erhalten unsere Gesundheitsdienste eine echt globale Reichweite und branchenweit unerreichte Expertise.

Diese Erfahrung ist essentiell für den Ausbau unserer globalen medizinischen Betreuungs- und Reiserisiko-Managementdienste, um sicherstellen zu können, dass unsere Kunden bestmöglichen Schutz erhalten, egal wo sie sind."

Diese strategische Verbindung stärkt Collinsons neue integrierte, ganzjährig rund um die Uhr erreichbare Reiserisiko-Managementlösung, die zusammen mit dem Beratungsunternehmen für globale Risiken und Sicherheit, Drum Cussac, betrieben wird und bestätigt auch die Ernennung des neuen Global Medical Director, Simon Worrell.

Glenn Keys, Executive Chairman und Mitgründer von Aspen Medical, meinte: "Collinson ist weltweit für seinen außergewöhnlichen medizinischen Betreuungsservice anerkannt. Durch diese Partnerschaft mit Collinson und der damit einhergehenden integrierten Reiserisiko-Managementlösung werden die globalen Kapazitäten von Aspen Medical weiter ausgebaut. In Kombination mit der Erfahrung von Drum Cussac, der globalen Assistance-App, Sicherheitsalarmen und Standortverfolgung und -überwachung können wir Kunden, die in Notsituationen Hilfe benötigen, leistungsstarke neue Kapazitäten im Markt anbieten.

Collinson ist einer der größten unabhängigen Anbieter für medizinische Betreuung und verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung. Die Betreuungsplattformen im Vereinigten Königreich, Irland und Südafrika bieten ihren Service ganzjährig rund um die Uhr für verschiedene Versicherungsmärkte und Unternehmenseinheiten an. Collinson erhält pro Jahr weltweit mehr als 1,2 Millionen Kundenanrufe und führt jährlich über 3.000 Rücktransporte und Evakuierungen durch.

Dank unserer globalen Ressourcen und Expertise bieten wir ganzjährig rund um die Uhr umfassende Reiserisiko-Dienstleistungen für mobile Mitarbeiter an, sodass Unternehmen ihrer Sorgfaltspflicht gegenüber ihren Angestellten bei Auslandseinsätzen nachkommen können. Egal, ob Sie ein umfassendes Reiserisikomanagement-Programm für Ihre Mitarbeiter benötigen, eine individuell zugeschnittene Betreuungslösung, Krisenmanagementplanung oder spezifische Analysen und Unterstützung für die Arbeit an abgelegenen Einsatzorten, Collinson kann Ihnen eine Lösung erstellen, mit der Sie Ihr wertvollstes Gut und Ihr Unternehmensrisiko schützen können.

Zu unseren Kunden zählen Air France KLM, American Express, British Airways, Cathay Pacific, Diners Club, Easy Jet, Mastercard, Saga, RSA, Visa und Vhi.

Aspen Medical ist ein in Australien ansässiger, vielfach ausgezeichneter globaler Anbieter von innovativen Gesundheitslösungen für verschiedenste Kunden aus den Bereichen Verteidigung, Bergbau, Öl und Gas sowie Regierungs- und humanitären Organisationen. Wir sind Weltmarktführer bei der Bereitstellung von Gesundheitslösungen für alle Situationen, insbesondere jedoch an abgelegenen, herausfordernden oder schlecht ausgestatteten Orten.

Wir bieten unseren Kunden individuell zugeschnittene und flexible Dienstleistungen an, wo immer diese gebraucht werden - von der Bereitstellung eines einzigen Sanitäters bis zu Komplettlösungen wie multidisziplinären Gesundheitsfachkräfte-Teams, Krankentransporte, medizinischen Einrichtungen und Gerätschaften, Verfahren, mobilen Gesundheits- und Operationslösungen und Verbrauchsmaterialien, Apothekenprodukte und Luftrettung, einschließlich der firmeneigenen Luftfahrtseinrichtungen.

Unser Wettbewerbsvorteil liegt im überlegenden Projektmanagement und der Qualität unserer Teams. Wir sind stolz auf unseren kundenorientierten Ansatz und unsere "Can-do"-Einstellung Wir arbeiten heute in Australien, der Pazifikregion, den USA, Europa, Afrika und der Golfregion und beschäftigen über 2.000 engagierte, erfahrene und gut ausgebildete Fachkräfte.

