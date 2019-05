Die besten Hotelzimmer der Welt laut Forbes Travel Guide

Atlanta (ots/PRNewswire) - Forbes Travel Guide hat seine Verified List der besten Hotelzimmer der Welt 2019 veröffentlicht. In der Bestenliste finden sich 41 Anlagen in 17 Ländern.

Zweite Verified List des Unternehmens erstreckt sich auf Luxushotels von Perth bis Puerto Rico

Verified Lists werden anhand von Daten erstellt, die von den Inkognito-Prüfern des Unternehmens gesammelt werden. Sie reisen zu den Anlagen und bewerten sie nach bis zu 900 Kriterien für die jährlichen Sternebewertungen des Unternehmens, die im Februar verkündet wurden. In der Liste "World's Best Hotel Rooms" finden sich Anlagen mit Zimmern, die nicht nur wunderschön, sondern auch äußerst komfortabel, funktional und stilvoll eingerichtet sind, beispielslos mit hochwertigem Bettzeug, Luxus-Toilettenartikeln und gut durchdachter Technologie.

Die Sieger erzielten die höchste Punktzahl für ihre Gast- und Badezimmer bei Qualitätsstandards in Sachen Luxusmerkmale sowie Gästekomfort und -annehmlichkeiten.

Qualitätsstandards bei Luxusmerkmalen bewerten die Liebe zum Detail beim anspruchsvollen Komfort sowie Optionen und Annehmlichkeiten der Luxusklasse. Einige Beispiele:

Das Zimmer ist mit verschiedenen gehobenen Ausstattungsmerkmalen und/oder Technologien eingerichtet

Außergewöhnliches Augenmerk bei der Innenraumgestaltung, beispielsweise beachtenswerte Kunstobjekte, Möbelstoffe in Spitzenqualität, hochqualitative Fensterdekorationen usw.

Ausstattungsmerkmale des Badezimmers sind besonders luxuriös

Bei den Qualitätsstandards für Gästekomfort und -annehmlichkeiten geht es um persönlichen Komfort und Ambiente. Dazu gehören:

Hohe Schalldichtigkeit des Gastzimmers

Schlafzimmer bietet einen bequemen Entspannungsbereich, getrennt vom Bett und Schreibtischbereich

Körperpflegebereiche sind groß genug, dass zwei Personen problemlos duschen und sich ankleiden können

"Mit der Verified List der besten Hotelzimmer der Welt stellt Forbes Travel Guide natürlich die besten Räumlichkeiten heraus, aber es hört nicht mit dem Aussehen der Zimmer aus", sagte Filip Boyen, CEO von Forbes Travel Guide. "Jedes Hotel auf der Liste wurde gründlich untersucht und ist nachweislich enorm komfortabel und ruhig und mit exquisiten Ausstattungsmerkmalen und Technologien bestückt. Reisenden bieten diese Hotelzimmer das beste Komplettpaket für einen luxuriösen Aufenthalt. Wir gratulieren allen, die diese wundervollen Hotels und Resorts zu einem einzigartigen Erlebnis machen."

Sechs der Preisträger entfallen auf China (Encore Macau; Four Seasons Hotel Guangzhou; Mandarin Oriental, Hongkong; Rosewood Beijing; The Peninsula Beijing; Wynn Macau) und vier auf Frankreich (Grand-Hotel du Cap-Ferrat, A Four Seasons Hotel; Hotel de Crillon, A Rosewood Hotel; Mandarin Oriental, Paris; The Ritz Paris).

10 der erfolgreichen Preisträger sind unabhängige Hotels, darunter Palace Hotel Tokyo; The Alpina Gstaad; The Fullerton Bay Hotel Singapore; und The Resort at Pedregal.

Die vollständige Liste der Preisträger finden Sie hier.

