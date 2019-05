GlobalBetterHealth.org fördert neue WHO-Richtlinien zur Verringerung des Demenzrisikos bei gleichzeitiger Fokussierung auf bessere Gesundheit bei geringeren Kosten

Stockholm (ots/PRNewswire) - Die Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen (WHO) hat auf dem heutigen Demenz-Forum X die neuesten Leitlinien zur Risikominderung bei Alzheimerveröffentlicht.

Die Weltgesundheitsorganisation bestätigte die topaktuellen Forschungsergebnisse, die zeigen, dass bis zur Hälfte der Alzheimer-Krankheit hinausgezögert, gemindert oder sogar verhindert werden kann! Die Leitlinien unterstützen aktuelle Forschungsstudien, die zeigen, dass einfache Maßnahmen unserer täglichen Lebensführung wie mehr Wertlegung auf eine gesunde Ernährung, Bewegung, kognitives Training, vaskuläres und metabolisches Risikomanagement den kognitiven Rückgang stark reduzieren können.

Chuck Stetson, Leiter des Stetson Family Office (SFO) und Gründer der Healthcare Impact Foundation (HCIF), widmet sich der Prävention von Alzheimer und anderen chronischen Krankheiten sowie der Notwendigkeit, die steigenden Gesundheitskosten unter Kontrolle zu bringen.

SFO/HCIF hat in Zusammenarbeit mit dem Global Partnerships Forum (GPF) die Global Better Health at Lower Costs Campaign (GlobalBetterHealth.org) ins Leben gerufen, die sich der Förderung des Ziels Nr. 3 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen widmet, einem Gesundheitsziel, das darauf abzielt, "ein gesundes Leben für alle Menschen JEDEN Alters zu gewährleisten und ihr Wohlergehen zu fördern". SFO/HCIF und GPF haben damit begonnen, eine Koalition aus Regierungen, Unternehmen, Stiftungen und Family Offices aufzubauen, die führende Persönlichkeiten aus allen Sektoren zusammenbringt, um die globalen Herausforderungen der Kampagne Better Health at Lower Cost anzugehen.

"Der wegweisenden Forschung der Weltgesundheitsorganisation zur Prävention von Alzheimer gebührt Beifall. Dies ist ein kritisches Thema, und es ist wichtig, dass sich jeder bewusst wird, welche Maßnahmen in unserer täglichen Lebensführung unternommen werden können, um Alzheimer und Demenz zu verhindern. Die Kampagne Global Better Health at Lower Costs wird sich weltweit auf die Prävention chronischer Krankheiten, die Förderung gesunder Lebensweisen und die Ausbildung unserer globalen Gesundheitsgemeinschaft konzentrieren. Studien haben gezeigt, dass die Präventionsmedizin der einzige Weg ist, um die steigenden Gesundheitskosten in den Griff zu bekommen. Wir haben die Macht, diese selbst auferlegte Krise zu überwinden und die Kontrolle über unsere Gesundheit zu übernehmen."

Navid Hanif, Director, Finanzierung nachhaltiger Entwicklung der Vereinten Nationen, sagt: "Die Agenda der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung von 2030 kann nicht von einer Regierung oder einer einzigen Institution erreicht werden, sie erfordert das aktive Engagement von Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Wir begrüßen die Bemühungen, Menschen aus allen Sektoren zu mobilisieren, um Lösungen zu finden, die zu gesünderen Gesellschaften führen können - Better Health at Lower Costs wird einen großen Beitrag zur Bewältigung der Ungleichheiten leisten."

Hier einige Zahlen:

Alzheimer tötet heute mehr Menschen als Brustkrebs oder Prostatakrebs zusammen.

Die Zahl der Menschen, die an Demenz, einschließlich Alzheimer, leiden, wird auf 50 Millionen geschätzt, eine Zahl, die sich bis 2030 fast verdoppeln und bis 2050 mehr als verdreifachen soll.

Die Gesamtkosten der Demenz wurden 2018 auf 1 Billion US-Dollar geschätzt und sollen sich bis 2030 verdoppeln.

Allein in den Vereinigten Staaten betragen die Kosten für die Regierung, die die erheblichen Betreuungskosten für Familien ausschließt, derzeit 279 Milliarden Dollar und werden bis 2050 auf 1,1 Billionen Dollar geschätzt.

Miia Kivipelto, PhD, leitende Forscherin in der FINGER-Studie und der World Wide FINGERS Initiative, die als Grundlage für den Nachweis gilt, dass eine Lifestyle-Intervention von Ernährungsberatung, Bewegung, kognitivem Training und Management von Gefäßrisiken einen kognitiven Rückgang stark verhindern oder verzögern könnte, sagt, dass "mindestens 30 % der Alzheimer-Krankheit mit Faktoren zusammenhängen, die beeinflusst werden können, einschließlich Blutdruck, Depressionen, Bildung und körperliche Aktivität. Da es bisher keine erfolgreiche Alzheimer-Studie gibt, müssen wir uns diesen Maßnahmen der Vermeidung zuwenden, die sich auch bei Menschen mit genetischer Anfälligkeit für Demenz als vorteilhaft erwiesen haben."

Die mit Alzheimer und anderen chronischen Krankheiten verbundenen Gesundheits- und Pflegekosten sind enorm, nicht nachhaltig und könnten die Zukunftswirtschaft ganzer Länder zu lähmen. Regierungsstellen auf der ganzen Welt müssen verstehen, dass proaktive Maßnahmen zur Prävention von Alzheimer und ähnlichen Krankheiten sowohl für die Gesundheit ihrer Bevölkerung als auch für das wirtschaftliche Wohlergehen heutiger und zukünftiger Generationen erforderlich sind.

Paola Barbarino, CEO, Alzheimer's Disease International, sagt: "Wir brauchen Regierungen auf der ganzen Welt, die jetzt die Führung übernehmen, mit effektiven Kampagnen im Bereich der öffentlichen Gesundheit. Die Demenzkrankheit tritt willkürlich auf und betrifft uns alle. Wir alle sollten Maßnahmen ergreifen, da wir wissen, dass wir unsere Risiken jetzt reduzieren können."

Weitere Informationen erhalten Sie unter GlobalBetterHealth.org.

GlobalBetterHealth.org

GlobalBetterHealth.org ist die Online-Plattform der Healthcare Impact Foundation (HCIF), einer gemeinnützigen Organisation 501(c)(3), die von Chuck Stetson, CEO von Stetson Family Office, betrieben wird und sich die weltweite Verbesserung der Gesundheit zu niedrigeren Kosten zum Ziel gesetzt hat. Die Website und die gemeinnützige Organisation widmen sich der Sensibilisierung für Präventionsmaßnahmen, die alle ergreifen können, um das Risiko für die fünf chronischen Krankheiten zu verringern: Alzheimer, Krebs, Adipositas, Diabetes und Herzkrankheiten.

Rückfragen & Kontakt:

Maria Makela maria @ stetsonfamilyoffice.com