Whale Cloud und China Telecom erhalten den "Outstanding Customer Centricity Award" bei den Excellence Awards 2019 von TM Forum

Nizza, Frankreich (ots/PRNewswire) - Whale Cloud und China Telecom gaben heute bekannt, dass sie unter den Gewinnern der Excellence Awards 2019 von TM Forum sind. Die beiden Unternehmen wurden mit dem "Outstanding Customer Centricity Award" (Auszeichnung für einen hervorragenden Kundendienst) für das Projekt von China Telecom zum digitalen Wandel in Einzelhandelsläden ausgezeichnet. Mit dem Preis werden Unternehmen geehrt, die einen außergewöhnlichen Beitrag zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit geleistet haben.

Die Auszeichnungen wurden gestern Abend während des von TM Forum veranstalteten Galadinners der Excellence Awards in Nizza in Frankreich überreicht.

Bei dem neuen Projekt von China Telecom zum digitalen Wandel in Einzelhandelsläden handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt von China Telecom und Whale Cloud für die Transformation von Telekommunikationsläden. Das gemeinsame Projekt zielt darauf ab, Kunden ein nahtloses und innovatives Erlebnis bei den Serviceangeboten bereitzustellen und die Verkäufe im Online-Handel ebenso zu steigern wie in den Geschäften, wobei auf Grundlage von Analysen gewonnenes Wissen über Kunden, innovative Geschäftsmodelle und Kundendienstleistungen genutzt wurden. KI-Technologien kommen dort zum Einsatz, wo Roboter den Kunden Dienste wie Aufladungen, das Ausdrucken von Rechnungen und die Bearbeitung von Serviceanfrage anbieten können. Die Technologie verbessert für jeden Einzelnen und seine Freunde den Auftragskontext. Dabei geht es bei dem neuen Einzelhandelsprojekt nicht einfach nur um mehr Kundenzufriedenheit, sondern es ist auch ein wichtiger Meilenstein beim Übergang der Telekommunikationsunternehmen in das digitale Zeitalter.

"Der Gewinner bietet mit einer Kombination aus einem Online-Selbstbedienungsangebot und einem Offline-Angebot in Geschäften ein nahtloses und innovatives Kundenerlebnis, was sich auf den Umsatz äußerst positiv auswirkt", sagte Sandra De Zoysa, Group Chief Customer Officer von TM Forum, die den Preis auf dem Galadinner überreichte. "Wir gratulieren Whale Cloud und China Telecom herzlich für ihren Beitrag, den digitalen Wandel zu beschleunigen, und für ihren Einsatz für das Forum, unsere Mitglieder und die Branche als Ganzes."

"Wir sind mehr als stolz und fühlen uns sehr geehrt, dass wir diesen Preis bekommen. Es ist unsere Bestimmung, unseren Kunden das beste Erlebnis anzubieten und neue und innovative Lösungen auf den Markt zu bringen", sagte Fu Jianjun, Chief Marketing Officer von Whale Cloud International. "Dank unserer Partnerschaft mit Alibaba können wir die Strategien, Lösungsansätze und Technologien von Alibaba für den digitalen Wandel vollständig integrieren. Als weltweiter Zulieferer werden wir Dienstanbieter auch weiterhin auf ihrem Weg des digitalen Wandels begleiten."

Informationen zu Whale Cloud

Whale Cloud ist eine Tochtergesellschaft der Alibaba Group und stellt Cloud- und Analysedienste sowie KI-basierte Software-Lösungen für Telekommunikationsanbieter, Unternehmen aus der Industrie sowie Regierungen und Behörden in über 80 Ländern bereit. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Branche kann Whale Cloud Lösungen zur Unterstützung des digitalen Wandels über eine Vielzahl von Branchen hinweg bieten. https://dtw.tmforum.org/the-event/digital-world-awards/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/886598/Excellence_Awards.jpg

