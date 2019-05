Liechtenstein Life Assurance AG wächst weiter und strukturiert sein Management neu - Top Manager Gordon Diehr wird neuer COO

FL-Ruggell (ots) - Die Liechtenstein Life Assurance AG hat im vergangenen Geschäftsjahr 2018 die Erwartungen übertroffen und erweitert nun seine Geschäftsführung. Vorbehaltlich der Zustimmung der Finanzmarktaufsicht, wird Gordon Diehr (42) zum 01.06.2019 offiziell zum COO ernannt und somit Teil der Geschäftsleitung der Liechtenstein Life Assurance AG.

Der Top-Manager hat nach einem Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Spezialisierung auf Bankbetriebslehre, einen MBA absolviert im International Business Management bei einer der führenden privaten Business Schools in Deutschland, der Leipzig Graduate School of Management (HHL).

Der Manager wechselte hiernach in die Holding eines großen Finanzdienstleisters und war für die Internationalisierung und Markterschließung von Ost-Europa, UK und Italien zuständig - danach ging er für 3 Jahre nach Mailand und leitete das Controlling. 2008 war Gordon Diehr im Gründungsteam der Liechtenstein Life Assurance AG und baute den Bereich Operation und Vertriebssteuerung auf. "Mit der Liechtenstein Life Assurance AG haben wir einen hidden Champion geschaffen, der heute schon in der Schweiz eine besondere Marktstellung einnimmt insbesondere durch unsere uneingeschränkte Kundenfokussierung: digitalisierte Prozesse, Schnelligkeit im Handling sowie top Kundenservice. Diesen Wandel in der Versicherungsbranche weiter aktiv zu gestalten - ist mein Ziel für die nächsten 20 Jahre."

Gordon Diehr lehrt als Dozent in Zürich an der Fachhochschule für Versicherungswirtschaft. Der gebürtige Berliner ist seit 8 Jahren verheiratet und lebt mit seiner Familie und den 3 Söhnen seit über 12 Jahren in Liechtenstein.

Über Liechtenstein Life Assurance AG:

Liechtenstein Life Assurance AG (LLA) ist eine seit 2008 international operierende und unabhängige Versicherungsgesellschaft mit Hauptsitz in Ruggell, Fürstentum Liechtenstein. Kernmärkte sind die Schweiz/Liechtenstein, Österreich und Deutschland. Die LLA verbindet Produktintelligenz mit Beratungskompetenz, indem hochwertige, fonds- und anteilgebundene Lebensversicherungsprodukte mit ausgewählten Kooperationspartnern im jeweiligen Land den gemeinsamen Kunden angeboten werden.

