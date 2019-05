Sappi North America kündigt im Vorfeld der interzum 2019 die Einführung neuer Trennpapierstrukturen an

Boston (ots/PRNewswire) - Sappi North America, Inc., ein führender Hersteller und Lieferant diverser Papier-, Verpackungs- und Zellstoffprodukte, gab am Dienstag die Markteinführung von drei neuen Texturen für seine Ultracast-Trennpapierlinie bekannt. Das Unternehmen wird die Produkte auf der interzum 2019 vom 21. bis 24. Mai 2019 in Köln vorstellen.

Das Unternehmen führt drei neue Texturen ein und erweitert damit seine umfangreiche Ultracast®-Produktlinie

Sappi entwickelt zukunftsweisende Produkte und Texturen, indem es modernste Technologien aus seinem Werk in Westbrook, Maine, einsetzt und sich von Designideen aus der ganzen Welt inspirieren lässt. Die umfangreiche Bibliothek von Sappi umfasst eine Produktpalette von über 70 Texturen für Arbeitsplatten, Küchenarbeitsplatten und -schränke, Bodenbeläge, Wandverkleidungen und andere Laminatanwendungen. Diese breite Palette an Texturen, Beschichtungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten macht das Unternehmen zum weltweit größten Anbieter von Guss- und Trennpapieren.

Sechs Texturen werden auf dem Sappi Stand vorgestellt, einschließlich:

Selva (neu) - inspiriert von raffinierten nordamerikanischen Harthölzern, bereichert diese Textur die Holzdekore durch einen Wechsel fein gemaserter Weichteile mit strukturierteren und dunklen Adern.

- inspiriert von raffinierten nordamerikanischen Harthölzern, bereichert diese Textur die Holzdekore durch einen Wechsel fein gemaserter Weichteile mit strukturierteren und dunklen Adern. Optima (neu) - geprägt durch die Patina von abgenutztem und verwittertem Stahl, verwandelt diese Textur Keramik-, Stein- und Metalldesigns in faszinierende Oberflächen, die sich hervorragend in Küchen und anderen aktiven Umgebungen einfügen.

- geprägt durch die Patina von abgenutztem und verwittertem Stahl, verwandelt diese Textur Keramik-, Stein- und Metalldesigns in faszinierende Oberflächen, die sich hervorragend in Küchen und anderen aktiven Umgebungen einfügen. Magma - durch die Kombination der zarten Anmutung von Rohseide und des hellen Glanzes von gebürstetem Stahl schafft diese Textur kontrastreiche Metalleffekte und einen weichen, angenehmen Griff, perfekt für zeitlose Innenräume, die nach einem eleganten und raffinierten Stil suchen.

- durch die Kombination der zarten Anmutung von Rohseide und des hellen Glanzes von gebürstetem Stahl schafft diese Textur kontrastreiche Metalleffekte und einen weichen, angenehmen Griff, perfekt für zeitlose Innenräume, die nach einem eleganten und raffinierten Stil suchen. Fiesta (neu) - mit seinem unkonventionellen irisierenden Schimmer verwandelt diese Textur jedes Möbelstück in ein verspieltes Prunkstück und setzt einen dynamischen Akzent für futuristische Innenräume und Stadtfassaden, die nach einer starken architektonischen Ausstrahlung suchen..

- mit seinem unkonventionellen irisierenden Schimmer verwandelt diese Textur jedes Möbelstück in ein verspieltes Prunkstück und setzt einen dynamischen Akzent für futuristische Innenräume und Stadtfassaden, die nach einer starken architektonischen Ausstrahlung suchen.. Urban (in Kürze verfügbar) - aufgrund ihres zarten und raffinierten Betoncharakters überrascht diese Textur mit einer ungewöhnlichen Landschaft aus verstreuten Mondvisualisierungen, die eine faszinierende Optik und ansprechende Weichheit ihrer matten Oberfläche bietet und ideal für stilvolle, moderne Küchen und Möbel geeignet ist.

- aufgrund ihres zarten und raffinierten Betoncharakters überrascht diese Textur mit einer ungewöhnlichen Landschaft aus verstreuten Mondvisualisierungen, die eine faszinierende Optik und ansprechende Weichheit ihrer matten Oberfläche bietet und ideal für stilvolle, moderne Küchen und Möbel geeignet ist. Canyon (in Kürze Verfügbar) - diese Textur verfügt über weiche, definierende Wellen mit scharfen Kanten, die vom Schieferursprung dieses Steins zeugen. In Verbindung mit Holzdekoren verwandelt es die Oberfläche in eine schöne versteinerte Holzoberfläche, während es in Kombination mit Steindekoren einen sehr ausgeprägten Schiefercharakter erzeugt. Beide Optionen bieten zeitlose Eleganz für Möbelstücke, insbesondere Arbeits- und Tischplatten.

"Textur und Haptik sind wichtige Oberflächeneigenschaften in unserem Alltag, und wir sind ständig auf der Suche nach innovativen Wegen, neue Texturen durch unsere Guss- und Trennpapiere zu schaffen. Wir wissen, dass unser Berührungserlebnis unser Gefühlserlebnis prägt. Die Texturen in unserer Ultracast-Produktlinie stammen von Inspirationen aus der Praxis und bieten authentische, greifbare Berührungserlebnisse", erklärt Iris Scharloo, Marketing Director, Sappi North America. "Wir sind stolz darauf, erstklassige Texturen mit unübertroffener Qualität und Leistung für Marken anzubieten, bei denen das Kundenerlebnis an erster Stelle steht."

Auf der interzum 2019 demonstriert Sappi auf seinem Stand (Halle 6.1 - E-038) die wahre Kraft der Berührung mit einem interaktiven und ansprechenden Haptik-Erlebnis. Die Besucher tauchen ein in ein sinnliches Erlebnis, das die Auswirkungen des Tastsinns auf die Wahrnehmung und das Erlebnis verschiedener Oberflächen erforscht.

Um alle Texturen von Sappi zu sehen, laden Sie die Sappi Release Texture App für iOS und Android herunter.

Weitere Informationen zu Sappi erhalten Sie unter www.sappirelease.com.

Informationen zu Sappi North America, Inc.

Sappi North America, Inc. mit Hauptsitz in Boston, ist ein Marktführer bei der Verarbeitung von Holzfasern zu hochwertigen Produkten, die von Kunden weltweit nachgefragt werden. Der Erfolg unserer vier diversifizierten Geschäftsbereiche - hochwertige beschichtete Druckpapiere, Holzzellstoff für Faserherstellung, Verpackungs- und Spezialpapiere sowie Guss- und Trennpapiere - wird durch starke Kundenbeziehungen, erstklassige Mitarbeiter und ausgezeichnete Anlagen, Produkte und Dienstleistungen getragen. Unsere hochwertigen beschichteten Druckpapiere, darunter McCoy, Opus, Somerset und Flo, bilden die Basis für hochwertige Zeitschriften, Kataloge, Bücher, Direkt- und hochwertige Printwerbung. Mit unserer Marke Verve, einer nachhaltigen Faser, die in einer Vielzahl von Produkten, darunter Textilfasern und Haushaltswaren, verwendet wird, sind wir ein führender Hersteller von Holzzellstoff für Faserherstellung. Mit unseren einschichtigen Verpackungsmarken Spectro und Proto liefern wir nachhaltige Verpackungs- und Spezialpapiere für Luxusverpackungen und Faltschachtelanwendungen. Mit unseren Spezialpapieren LusterPrint und LusterCotedie versorgen wir die Lebensmittel- und Etikettenbranche. Mit unseren Ultracast-, PolyEx- und Classics-Produktlinien für die Automobil-, Mode- und Folienindustrie sind wir zudem einer der weltweit führenden Anbieter von Guss- und Trennpapieren. Kunden verlassen sich auf Sappi, wenn es um hohe technische, betriebliche und marktbezogene Kompetenz, Produkte und Dienstleistungen von gleichbleibend hoher Qualität und Zuverlässigkeit, modernste und kosteneffiziente Anlagen sowie Innovationsgeist geht.

Sappi North America ist eine Tochtergesellschaft von Sappi Limited (JSE), einem globalen Unternehmen mit Hauptsitz in Johannesburg, Südafrika, mit mehr als 12.000 Mitarbeitern und Produktionsstätten auf drei Kontinenten in sieben Ländern und Kunden in über 150 Ländern.

www.sappi.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/886180/Sappi_North_America_Inc_Hexagons.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Olga Karagiannis

Sappi North America

+1 617-423-5409

Olga.Karagiannis @ Sappi.com



oder Jackie Fraser

Matter Communications

+1 978-358-5840

Sappi @ matternow.com