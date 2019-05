Seraphim führt innovatives Blade Bifacial-Solarzellenmodul ein

Peking (ots/PRNewswire) - Jiangsu Seraphim Solar System Co., Ltd. ("Seraphim"), ein in China ansässiger weltweit renommierte Hersteller von Solarprodukten, hat kürzlich das innovative Blade Bifacial-Solarzellenmodul eingeführt.

Das neue Produkt integriert laut Seraphim branchenführende Halbzellen- und neueste Bifacial PERC-Zelltechnologie, und verfügt damit über Merkmale wie geringe interne Leistungsverluste, verminderte Hot Spot-Gefahr, höhere Leistung und verbesserte Zuverlässigkeit.

Halbzellen-Module weisen im Vergleich zu herkömmlichen Modulen einen geringeren Strom- und Serienwiderstand auf, was Mismatch-Verluste, interne Leistungsverluste und Verschattungseffekte minimieren kann. Die eingesetzte Bifacial PERC-Zelltechnologie bringt außerdem eine um 10 bis 30 Prozent gesteigerte Stromerzeugung, was das neue Produkt kostengünstiger macht.

Seraphims Blade Bifacial-Modul zeichnet sich nicht nur durch höhere Leistung, sondern auch durch ein sehr viel geringeres Gewicht aus - zum Einsatz kommt zweifach Antireflex-beschichtetes gehärtetes 2,0 mm Glas anstelle des von den meisten PV-Herstellern verwendeten 2,5 mm Glases, was die Installation erleichtert und Transportkosten spart.

"Die technische Aufrüstung des PV-Moduls als Kernkomponente im E-Werk-System ist eine wichtige Maßnahme, um die Stromkosten zu senken und die Stromerzeugung über netzgekoppelte Photovoltaikanlagen zu einem fairen Preis zu fördern. Die Integration von Halbzell- und Bifacial PERC-Zelltechnologie ist ein wichtiger Weg, um die PV-Modultechnologie weiterzuentwickeln und an die Bedürfnisse des terminalen Marktes anzupassen. In Anbetracht der ausgezeichneten Stabilität haben wir die Produktgarantie der monokristallinen PERC-Halbzellenmodule auf 15 Jahre verlängert, 50 Prozent mehr als die im Markt übliche Garantie von 10 Jahren", erklärte Polaris Li, President von Seraphim.

Er fügte hinzu, dass Seraphim gemeinsam mit Shanxi Lu'An Photovoltaics Technology Co. Ltd ein neues Werk in der chinesischen Provinz Shanxi errichtet hat, um jährlich ein Gigawatt an ultra-effizienten Modulen einschließlich der Bifacial Halbzellenmodule herzustellen. Die neue Anlage hat den Probebetrieb aufgenommen, und die erste Charge der Module ist produziert und versandfertig.

Das 2011 gegründete Seraphim hat in kurzer Zeit beeindruckende Leistungen erzielen können, wurde von BNEF als Tier-1 und von DNV GL als Top Performer von DNV GL ausgezeichnet und hat sich die Loyalität anspruchsvoller Kunden auf der ganzen Welt erworben. Mit einer installierten Basis von mehr als 6GW in über 40 Ländern bietet Seraphim globalen Kunden qualitativ hochwertige Produkte und professionelle Dienstleistungen.

