"Meine Blase und ich" - Netdoktor und Roche Austria laden zum Gesundheitstag Urologie

Wien (OTS) - Aufklärung schafft Sicherheit: Netdoktor.at und Roche Austria laden am Freitag, 17.5. bei freiem Eintritt zur Info-Veranstaltung über urologische Krankheiten. Der Gesundheitstag findet von 11:00 bis 18:00 Uhr in der MuseumsQuartier-Ovalhalle in Wien statt. Die Vorträge richten sich vorrangig an Patienten und Angehörige, aber auch Interessierte sind herzlich willkommen.

Im Zentrum des Publikumstags stehen vor allem die Behandlungen von Blasenkrebs, Blasenschmerzen sowie Blasenschwäche und Inkontinenz. Die Forschung setzt alles daran, um Methoden zu entwickeln, die Patienten ein besseres Leben oder eines Tages sogar eine Heilung ermöglichen. Entsprechend viel tut sich auf dem Feld der Therapie von Blasenkrebs: Als Laie fällt es da oft schwer, den Überblick zu behalten. Versierte Mediziner und Gesundheitsexperten bringen Interessierten in kurzen Vorträgen die neuesten Entwicklungen und Optionen der Behandlung näher und beantworten im Anschluss Fragen aus dem Publikum.

Gesundheitstag "Meine Blase und ich"

Wann: Freitag, 17. Mai 2019, 11:00-18:00 Uhr

Wo: MuseumsQuartier-Ovalhalle, Museumsplatz 1, 1070 Wien



Es erwarten Sie Vorträge zu den Themen Blasenkrebs, chronische Blasenschmerzen und Inkontinenz von Ärzten, Physiotherapeuten und Diätologen sowie die Sonderausstellung "Blickpunkt Krebs".



Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Das Programm und weiterführende Infos finden Sie hier.

Rückfragen & Kontakt:

Roche Austria

Mag. Carolin Reder

Phone: +43 1 277 39 255

E-Mail: carolin.reder @ roche.com