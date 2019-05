AVISO, morgen 16.5.2019: Eröffnung Nationalpark Garten <<Ortsänderung>>

GLOBAL 2000 startet Initiative für Artenvielfalt

Wien (OTS) - GLOBAL 2000 eröffnet mit Hilfe der österreichischen GärtnerInnen und Gemeinden den Nationalpark Garten. Mit etwas Mut zur wilden Ecke kann jeder der einen Garten, Balkon oder auch nur ein Blumenkisterl besitzt, den Erhalt der Artenvielfalt unterstützen. Denn bereits eine Million der Tier- und Pflanzenarten sind weltweit gefährdet - auch in Österreich. Beispielsweise sind 65 Prozent der österreichischen Tagfalterarten in ihrer Existenz bedroht.



Wir animieren alle GartlerInnen auf Pestizide und Kunstdünger komplett zu verzichten, auf torffreie Erde zu setzen und so die Vielfalt von Pflanzen und Tieren zu fördern. Gleichzeitig gibt es auf der Seite www.nationalparkgarten.at die Möglichkeit Bilder von seiner farbenfrohen Oase hochzuladen, mit anderen zu teilen und so den Nationalpark Garten wachsen zu lassen. Alle die mitmachen, werden von GLOBAL 2000 mit Tips zum naturnahen garteln und zur Förderung der Artenvielfalt unterstützt.



Wir von GLOBAL 2000 arbeiten an Lösungen, gemeinsam mit Österreichs GärtnerInnen kämpfen wir für das Schöne.



Wir laden Sie herzlich zur Kampagnen-Präsentation ein. Da der Sommer Schluckauf gerade Schluckauf hat, haben wir die Veranstaltung in das Palmenhaus verlegt.



Donnerstag 16. Mai 2019, 09:30 Uhr

Palmenhaus, 1010 Wien



Am Podium:

Dominik Linhard, Biologe und GLOBAL 2000 Nationalpark Garten Initiator

Lilian Klebow, Schauspielerin, Sängerin, Dachgärtnerin und Bienenfreundin

Univ. Prof. Dr. Otto Moog, Biodiversitätsexperte und GLOBAL 2000 Nationalpark-Gärtner



Moderatorin:

DI Paula Polak, Obfrau vom Revisa Netzwerk, Expertin für naturnahe Freiraumgestaltung



Katharina Maun, Creative Director Heimat Wien



Die Initiative Nationalpark Garten ist ein Projekt von GLOBAL 2000. Seit über 35 Jahren kämpft GLOBAL 2000 für mehr Vielfalt in Österreich. Wir danken der Agentur Heimat für Sujet und Kreativleistung herzlich.

