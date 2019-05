NÖ Landesweine bei Filmfestspielen in Cannes im Rennen

LR Teschl-Hofmeister: NÖ Wein und Sekt vertreten Österreich an der Côte d’Azur

St. Pölten (OTS/NLK) - Österreich ist im 72. Rennen um die begehrte Goldene Palme noch bis zum 25. Mai an der Croisette gleich zweimal vertreten. Filmemacherin Jessica Hausner tritt gegen Film-Legenden wie Ken Loach, Pedro Almodovar oder Jim Jarmusch mit dem Science-Fiction-Thriller „Little Joe“ bei den Filmfestspielen an. Ebenso sind am Red Carpet die NÖ Landesweingüter mit Wein und Sekt schon zum siebenten Mal vertreten. Einen starken Österreichbezug gibt es auch mit „A Hidden Life“ von Regielegende Terrence Malick, der die Lebensgeschichte des österreichischen Bauern Franz Jägerstätter erzählt, der den Kriegsdienst bei der Wehrmacht verweigerte.

„Dank der Austrian-Film-Commission ist es bereits Tradition, dass Wein, Sekt und Delikatessen blau-gelben Landesweingüter der NÖ Landwirtschaftsschulen den Filmschaffenden sowie den Festivalgästen im Österreich-Pavillon serviert werden können“, betont Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. „Die Präsentation der NÖ Landesweine beim Filmfestival in Cannes ist eine einmalige Gelegenheit, um Filmschaffende sowie das Publikum auf das Land Niederösterreich mit seiner kulturellen und landschaftlichen Vielfalt aufmerksam zu machen. Beim weltweit wichtigsten Filmmarkt vertreten zu sein, ist eine unbezahlbare Werbung für den Tourismus und das Filmland Österreich“, so Teschl-Hofmeister.

„Im Österreich-Pavillon, einem beliebten Treffpunkt der Filmschaffenden an der Strandpromenade in Cannes, werden während der Filmfestspiele Wein, Sekt und Frizzante der Landesweingüter Hollabrunn, Krems, Mistelbach und Retz ausgeschenkt. Zudem werden Spezialitäten der Landwirtschaftsschulen serviert. Die Austrian-Film-Commission ist dabei unser Kooperationspartner“, betont Kellermeisterin Judith Hartl.

Weitere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail dieter.kraus @ noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse