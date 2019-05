Den Bluthochdruck unter Druck setzen

Welt-Hypertonietag 2019: Beratung und Hilfe in der Apotheke

Wien (OTS) - Den eigenen Blutdruck im Auge zu behalten, gilt als wichtige Voraussetzung für ein gesundes Leben. Besonders Bluthochdruck (Hypertonie) ist eine gefährliche chronische Krankheit, unter der bereits jeder vierte Mensch in Österreich leidet, im Alter sogar jeder zweite. „Viele Leute wissen nichts von ihrem Bluthochdruck. Denn im Gegensatz zu niedrigem Blutdruck ist Hypertonie sehr lange nicht spürbar“, warnt Mag. pharm. Susanne Ergott-Badawi, Präsidiumsmitglied der Österreichischen Apothekerkammer, anlässlich des Welt-Hypertonie-Tages am Freitag.

Umso wichtiger ist der Weg in die Apotheke. „Beim Thema Bluthochdruck ist dringend angeraten, die kompetente Beratung durch Apothekerinnen und Apotheker in Anspruch zu nehmen. Sie wissen alles über die richtige Medikation und deren Einnahme. Zudem geben sie Auskunft über mögliche unerwünschte Neben- und Wechselwirkungen der Medikamente. Und: In der Apotheke kann auch gleich der Blutdruck gemessen werden, gegebenenfalls wird man an den Arzt verwiesen“, führt Ergott-Badawi weiter aus.

Unbehandelter Bluthochdruck verursacht über längere Zeit hinweg Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzschwäche oder Gefäßerkrankungen und steigert das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall enorm. Bluthochdruck wird daher auch als "stiller Killer" bezeichnet. Kommen noch weitere Faktoren wie Diabetes oder Rauchen hinzu, ist das Risiko für Thrombose, Herzinfarkt oder Schlaganfall besonders hoch.

Der jährlich weltweit stattfindende Welt-Hypertonietag soll auf die Gefahren des Bluthochdrucks aufmerksam machen und helfen, die Lebensqualität bis ins hohe Alter zu erhalten. Apothekerinnen und Apotheker bieten dabei ihre Unterstützung an.





