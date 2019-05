Großes Kino für digitale Werbung zum Frühstück: Breakfast Session von styria digital one und Styria Content Creation in Wien

Wien (OTS) - Österreichs größte Vermarktungsgemeinschaft styria digital one (sd one) sowie deren Schwesterunternehmen, der Magazinverlag und die Content-Marketing-Agentur Styria Content Creation, luden Dienstagmorgen zur Digital Innovation Session „Branding & Native Advertising leicht gemacht“ ins Metrokino. Rund 80 Gäste aus Marketingabteilungen, PR-Agenturen, EPUs und KMUs erlebten ein kompaktes Programm mit Impulsen von Alexis Johann (Managing Partner bei Fehr Advice & Partners sowie Geschäftsführer der Styria Content Creation), Kurt Obrist (AdUnit, Zürich), und Nicola Dietrich (sd one).

sd one Geschäftsführerin Xenia Daum, die durch das Programm führte, erklärte: „Storytelling und Promotion müssen heute zusammenspielen, um durch Einzigartigkeit echtes Interesse der User zu wecken und daraus relevante Kundenbeziehungen herzustellen. Im Netzwerk mit unseren Partnern bieten wir flexible Lösungen, die rasch umsetzbar sind. Damit erreichen sie die ideale Mischung aus gutem Content und passender Ausspielung. Wir sind damit der Digitalisierungspartner in Österreich für Agenturen und kleine und mittlere Unternehmen, die nicht täglich die großen Budgets schalten.“ Daum verriet auch Praxistipps: „Wichtig für den Erfolg ist, dass beim Briefing bereits alle an einem Tisch sitzen. Und exzellenter Content alleine reicht nicht – er muss auch gefunden werden. Die richtige Distribution macht’s aus.“

Menschen verhalten sich in digitalen Räumen anders, betonte Alexis Johann: „Wer in digitalen Räumen Marketingziele verfolgt, sollte jedenfalls Folgendes berücksichtigen: Je mehr wir den Kopf einsetzen müssen, desto schwieriger wird es, den Bauch zu erreichen. Wenn wir Geschichten erzählen, müssen wir es daher systematisch vermeiden, anstrengend zu sein. Besonders erfolgversprechend ist es, wenn es Interaktion mit anderen in einer Community gibt. Generell gilt: Je mehr Zeit Kunden mit ihnen auf Ihren Plattformen verbringen, desto höher ist die Kaufwahrscheinlichkeit. Setzen Sie also positive Erlebnisse auf allen Touchpoints.“

Im Herbst werden weitere „Digital Innovation Sessions“ stattfinden, geplant sind Themen wie Content Marketing, Apps und verhaltensökonomische Erkenntnisse für Kommunikation in digitalen Räumen.

styria digital one ist Österreichs führende Onlinevermarktungsgemeinschaft und innovativer Sparring-Partner für Unternehmen in der Digitalisierung. Die sd one verantwortet die digitale Vermarktung der österreichischen ‚Styria Media Group‘-Portale wie kleinezeitung.at, DiePresse.com, ichkoche.at, wienerin.at, uvm. sowie externer Online-Angebote wie gofeminin.at, wetter.tv, uvm. Für zahlreiche namhafte Kunden aus allen Branchen betreut die sd one die Konzeption, Umsetzung und Erfolgsmessung von Digital-Kampagnen inkl. Content-Erstellung sowie die Entwicklung von Digitalisierungsstrategien und neuen Kommunikationslösungen und Werbeprodukten. Das große Medien- und Kunden-Netzwerk, die vielfältige Digital-Expertise und die Vernetzung mit der Content-Marketing-Agentur Styria Content Creation machen die sd one zu einem vertrauenswürdigen und verlässlichen Partner für sämtliche digitalen Lösungen aus einer Hand. www.sdo.at

Styria Content Creation ist ein vielfach ausgezeichneter Magazinverlag und eine preisgekrönte Content-Marketing-Agentur mit mehr als hundert internen und externen Experten zu Storytelling, Video, Content-Strategie, Redaktion, Social-Media-Marketing, SEO, Design, uvm. Sie entwickelt Content- und Kommunikationslösungen in digitaler, audiovisueller und gedruckter Form und begleitet Kunden im gesamten Content-Prozess – von der Entwicklung der Content-Strategie, über die Content-Produktion für alle Kanäle (Digital, App, Print, Audio, Video), bis zur Content-Distribution und schließlich der Performance-Messung. Mehr als 40 nationale und internationale Auszeichnungen für ihre Projekte machen die Styria Content Creation zu einer der erfolgreichsten Content-Marketing-Agenturen Österreichs.

www.styriacontentcreation.com

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Julia Warnick-Kolar | julia.warnick-kolar @ sdo.at | T: 01 / 60117 – 280

Thomas Goiser| thomas @ goiser.at | T: 0664 / 2410268