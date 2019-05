International Certificate of Operators of Pleasure

Es kreißte die See und gebar den ICC

Es sollte der große Wurf für Europas Skipper werden, das von der UN Commission for Europe erarbeitete „International Certificate of Operators of Pleasure Craft“ kurz IC oder ICC. Doch es wurde wohl eher ein Schlag ins Wasser. Zugegeben für einig Verbände oder Vereine und Staaten eine kleine Zusatzeinnahme für die Portokassen.

Die USA und die Russische Föderation verweigerten die Zustimmung, andere Länder wie Frankreich, Spanien oder Italien ignorierten das Unterfangen ICC. Quo vadis ICC. Mehr lesen…

