ÖHV gratuliert den Absolventinnen und Absolventen der Unternehmer Akademie

20 frischgebackene UNAs feierten ihre Diplomüberreichung im exklusiven Ambiente des Park Hyatt Vienna

Wien (OTS) - „Die UNA ist weit mehr als nur eine maßgeschneiderte Ausbildung für die Top-Hotellerie. Sie ist ein lebenslanges Netzwerk mit Gleichgesinnten und eine Einladung, abseits der ausgetretenen Pfade zu denken. Euer Erfolg wird euch Recht geben“, gratuliert Michaela Reitterer, Präsidentin der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV), den 20 neuen Absolventinnen und Absolventen der Unternehmer-Akademie (UNA). Das bestätigt auch ÖHV-Campus-Chefin Brigitta Brunner, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer während der zweijährigen Ausbildung begleitet: „Wir vermitteln nicht nur Wissen, sondern schaffen mit der UNA einen Rahmen zum Austausch unter Kolleginnen und Kollegen, den es in dieser Form nicht gibt. Einen Raum, in dem das Gelernte reflektiert, diskutiert und gleich in die Praxis umgesetzt werden kann.“ Die UNA ist ein Beispiel dafür, dass lebenslanges Lernen mit viel Freude auch in einer arbeitsintensiven Branche, der Hotellerie, bereits seit 30 Jahren umgesetzt wird.

Die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen in alphabetischer Reihenfolge:

Michaela Aichinger, HOTEL AICHINGER, Nußdorf am Attersee

Bianka Bitter, HOTEL FORSTHOFGUT, Leogang

Peter Domig, SPORTHOTEL DOMIG***SUPERIOR, Faschina

David Eggler, HOTEL ARLBERGHAUS, Zürs am Arlberg

David Fasching, DORFHOTEL FASCHING, Fischbach

Mag. Elisabeth Fischer, GASTHOF FISCHER, Marchtrenk

Bettina Fruhstuck, BOUTIQUEHOTEL DAS TYROL, Wien

Stephanie Greußing, ****S HIRSCHEN WOHLFÜHLHOTEL, Schoppernau

Stefan Groß, arte HOTEL, Linz

David Kessler, DAS NATURHOTEL CHESA VALISA, Hirschegg/Kleinwalsertal

Antonia Kohlmayr, HOTEL FELSENHOF, Flachau-Reitdorf

Joseph Langegger, BACHGUT - DAS RESORT AM BERG, Hinterglemm

Andreas Lanthaler, GRAND HOTEL BELLEVUE – MERAN, MERAN

Johannes P. Mayer, HOTEL STADT KUFSTEIN, Kufstein

René Mayrhofer, WOMBAT`S HOLDING GMBH, Wien

Dominik Prenosil, KRISTIANIA LECH, Lech

Mag. Christina Roller, HOTEL KUGEL, Wien

Sophie Schick, BOUTIQUE HOTEL HAUSER, Wels

Christian Steiger, HOTEL STEIGER, Neukirchen am Großvenediger

Vanessa Wüstner, HOTEL ADLER, Warth am Arlberg

Die nächste Unternehmer-Akademie startet am 11. Mai 2020. Weitere Informationen und eine Möglichkeit zur Anmeldung finden hier.

Ein Foto mit allen Absolventinnen und Absolventen finden Sie hier zum Download; © ÖHV

