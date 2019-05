Katholischer Familienverband – 15. Mai: Aktionstag Familie und Steuer

Kostenlose Steuerberatung und Infos rund um den Familienbonus am internationalen Tag der Familie

Wien (OTS) - Am 15. Mai, dem Internationalen Tag der Familie, bietet der Katholische Familienverband österreichweit ein ganz besonderes Service: Steuerexpert/innen unterstützen Familien beim Steuerausgleich und informieren persönlich, telefonisch, per Mail oder über Facebook wie sich Familien ihre zu viel bezahlten Steuern vom Staat zurückholen können. Ein Fokus in diesem Jahr wird auch der Familienbonus sein. Das seit sechs Jahren angebotene Service ist kostenlos.

Erstmalig gibt es auch die Möglichkeit auf Facebook Fragen zu stellen, direkt auf der Seite des Katholischen Familienverbandes. https://www.facebook.com/Familienverband/. Eine Übersicht über die jeweiligen Angebote in den einzelnen Bundesländern finden Sie unter:

https://familie.at/familiensteuergeld

Darüber hinaus gibt es ganzjährig das kostenlose Steuerinfoservice per E-Mai. Unter steuerinfo@familie.at beantworten Steuerexpert/innen des Katholischen Familienverbandes Fragen zu Familie und Steuer.

Mit rund 32.000 Mitgliedsfamilien und neun Diözesanverbänden ist der Katholische Familienverband DIE Stimme der Familien in der österreichischen Politik und Gesellschaft. Seit über 65 Jahren setzten sich ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter/innen gemeinsam für finanzielle Gerechtigkeit, bessere Vereinbarkeit von Familie und Berufsleben, ideelle Anerkennung und ein optimales Bildungssystem ein.

Neben der politischen Arbeit unterstützt die Familienorganisation auch ganz konkret im Alltag: Über 2.500 Kinder werden durch Leihomas, Tageseltern oder Babysitter betreut, Nachhaltigkeit in die Familien zu bringen für ein besseres Miteinander und Morgen ist das Ziel des Projektes „Gutes Leben“, an dem sich bereits mehr als über 4.000 Familien beteiligen.

