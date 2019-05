Promi-Start & Fototermin - Caritas Laufwunder in St. Pölten 2019 Mittwoch, 22.5.2019, 10:00 Uhr

St. Pölten (OTS) - Sport – Spaß – soziales Engagement – das alles ist das LaufWunder, ein Caritas Charitylauf.

Am 22. Mai 2019 in St. Pölten laufen rund 600 Schülerinnen und Schüler – von 9 bis 12 Uhr - für Menschen in Not. In ganz Niederösterreich sind es sogar 2.750 Läuferinnen und Läufer, die sich für den guten Zweck engagieren. Die Kinder und Jugendlichen laufen 400-Meter-Runden und lassen sich pro Runde von einem Verwandten, Bekannten, Freund oder Firma „sponsern“. Das so „erlaufene“ Geld, kommt Caritas-Projekten zu Gute. Es geht also nicht um Gewinnen und Geschwindigkeit, sondern um das gemeinsame Helfen.

Großer Laufwunder-Start mit Prominenten um 10 Uhr:



Christiane Teschl-Hofmeister, Landesrätin für Bildung, Familie und Pflege

Alois Schwarz, Bischof der Diözese St. Pölten

Hannes Ziselsberger, Direktor Caritas der Diözese St. Pölten

Spielerinnen des SKN St. Pölten

Josef Kirchner, Direktor des Diözesanschulamts



Ort: Sport.Zentrum.Niederösterreich, Dr. Adolf Schärf-Straße 25, 3100 St. Pölten

Rückfragen & Kontakt:

Caritas St. Pölten

Anita Thür

Presse & Öffentlichkeitsarbeit

0676 838 44 77 87

anita.thuer @ caritas-stpoelten.at