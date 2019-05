Kogler: Nach Kurz auch Karas beim Bierzeltpopulismus angekommen

Grüne: Karas nun auch für geringere Umweltstandards unter Vorwand des Bürokratieabbaus

Wien (OTS) - "Nach Sebastian Kurz dürfte nun auch Othmar Karas endgültig im Bierzeltpopulismus angekommen sein. Karas´ Unterstützung für den Vorschlag des Bundeskanzlers hohe Umweltstandards offensichtlich senken zu wollen und das Gold Plating in Österreich abzubauen, macht auch ihn zu einem Wasserträger der Agroindustrie und der Giftwirtschaft. So droht die Union von den Rechtskonservativen und Rechtsextremen zu einer bloßen Handelszone rückgebaut zu werden. Die Türkisen wollen für ihre Großspender die komplette Deregulierung in der EU auf Kosten von Mensch, Klima und Naturschutz", erklärt der Grüne Spitzenkandidat und Bundessprecher Werner Kogler zur heutigen Meldung von Othmar Karas, nun auch den Verzicht auf Gold Plating zu unterstützen und damit der Umwelt massiv zu schaden.

Rückfragen & Kontakt:

Die Grünen

Gabi Zornig

0664 8317486

presse @ gruene.at