Floridsdorf: Jung-Geiger, Expression III und Klavier-Duo

Wien (OTS/RK) - Im Festsaal des Floridsdorfer Bezirksmuseums (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“) finden 3 Veranstaltungen statt: Am Donnerstag, 16. Mai, spielen dort ab 18.30 Uhr junge Geigerinnen und Geiger aus der „Musikschule Floridsdorf“. Der Eintritt zum „Schulkonzert – Violine“ (Künstlerische Leitung: Irene Gitter) ist frei. Das Kammermusik-Projekt „Transdanube“ geht am Samstag, 18. Mai, um 19.30 Uhr, mit einem Konzert der famosen Instrumentalisten Vida Vujic (Violoncello) und Gregor Urban (Klavier) weiter. Unter dem Titel „Expression III“ wird ein feiner Melodienbogen mit Werken von Beethoven und anderen Komponisten dargeboten. Karten: 15 Euro. Studierende bezahlen 10 Euro. Das Wiener Klavier-Duo Kaori Saeki und Stefan Donner trägt am Sonntag, 19. Mai, ab 18.00 Uhr, bewegendes Liedergut von Schubert und weiteren namhaften Tondichtern vor. Karten: 12 Euro („Eintrittsspende“).

Der festliche Klavier-Abend wird von der Vereinigung „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“ ausgerichtet. Unter der Telefonnummer 271 96 24 erteilen die Beethoven-Verehrer gerne Auskünfte dazu. Zuschriften an den Beethoven-Verein per E-Mail: office@beethoven-gedenkstaette.at. Infos über vielerlei Kultur-Angebote im Bezirksmuseum Floridsdorf: Telefon 0664/55 66 973 (Museumsleiter: Ferdinand Lesmeister). Anfragen an das ehrenamtliche Museumsteam per E-Mail: bm1210@bezirksmuseum.at.

