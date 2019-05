"365 Community" - Balluun startet Directory-Tool der nächsten Generation für Events, Messeveranstalter und Fachverbände (DOKUMENT)

Zürich (ots) -

Mit "365 Community" präsentiert Balluun ein intuitives Online-Directory-Tool für Verbände, Messen und andere Events. Mit diesem können Aussteller, Verkäufer und Produkte gelistet oder auch Mitglieder organisiert werden. Das Softwarepaket macht den Start eines Online-Verzeichnisses so einfach wie nie und bietet zudem die Möglichkeit, es jederzeit in wenigen Schritten zu einem vollständigen Marktplatz zu erweitern.

Das Software-as-a-Service-Unternehmen Balluun ist bekannt für seine zukunftsweisenden Technologien und Dienstleistungen zum Aufbau branchenspezifischer, vertikaler B2B-Marktplätze. Mit dem neuen Softwarepaket "365 Community" launcht Balluun nun ein Online-Directory-Tool, das Veranstaltern und Verbänden eine einfache und intuitive Möglichkeit bietet, ihren eigenen Marketplace zu starten. "365 Community" kann von Ausstellern und Händlern bis hin zu Produkten, Marken und Mitgliedern alles auflisten und organisieren und bietet darüber hinaus die Funktion eines sozialen Netzwerks.

Um dem Kunden und seinen individuellen Anforderungen gerecht zu werden, wurde die Oberfläche der Software so intuitiv wie möglich gestaltet, damit Anpassungen am Directory einfach und schnell vorgenommen werden können. So ermöglicht beispielsweise die integrierte Datenimport-Funktion eine unkomplizierte Einspeisung vorhandener Daten und garantiert damit ein schnelles Durchstarten mit dem eigenen Online-Directory. Durch die Digitalisierung dieser Daten auf "365 Community" wird der auf Offline-Veranstaltungen generierte Kundenkontakt nahtlos auf eine ganzjährige Community-Interaktion online ausgedehnt. Darüber hinaus kann das integrierte B2B-Social-Network für exklusives Zielgruppen-Targeting genutzt werden.

"365 Community" ist ab sofort als eigenständiges Software-Paket erhältlich. Es besteht jederzeit die Möglichkeit, das Paket mit weiteren Balluun-Produkten zu ergänzen und zu einem vollständigen Marketplace auszubauen. Diese Kombinationsmöglichkeiten machen das Directory-Tool zum perfekten Werkzeug für Messen und Verbände, um Schritt für Schritt einen Online-Marketplace zu starten: Sobald das Verzeichnis mit Mitgliederdaten befüllt ist, können Produkte hinzugefügt und E-Commerce-Showrooms ausgebaut werden, die mit einer Community von qualifizierten Käufern eng verknüpft sind. "365 Community" bietet zugleich das passende Werkzeug und eine sichere Umgebung für Mitglieder verschiedenster Fachbranchen, um Transaktionen rund um die Uhr abzuwickeln.

Mehr Informationen unter: http://www.balluun.com/solution/365Community

