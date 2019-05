AVISO: Presse- und Fototermin: Baumpflanzaktion mit Pernkopf, Ludwig und Taucher

Thema: „Verwurzelte Ideen – gebündelte Kräfte: 30 Jahre Ökosoziale Marktwirtschaft“

Wien (OTS) - 2019 feiern wir das 30 Jahre Ökosoziale Marktwirtschaft und laden Medienvertreterinnen und Medienverteter kommenden Freitag, den 17. Mai 2019 herzlich zum Presse- und Fototermin ein. In den letzten 30 Jahren ist die gemeinsame ökosoziale Idee gewachsen und hat tiefe Wurzeln geschlagen. Symbolisch dafür werden drei Bäume gepflanzt, die für ein starkes Miteinander in der Zukunft stehen.



Es begrüßen Sie:



Stephan Pernkopf, Präsident des Ökosozialen Forums Österreich & Europa

Michael Ludwig, Bürgermeister der Stadt Wien

Josef Taucher, Vizepräsident des Ökosozialen Forums Österreich & Europa



Termindaten:

Freitag, 17.5.2019 um 9 Uhr

Anton-Schall-Gasse 1-5 in 1210 Wien

