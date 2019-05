Margareten: Lesung „Wiener Wohnen Anders“ am 17.5.

Wien (OTS/RK) - „100 Jahre Gemeindebau: Wiener Wohnen Anders“ ist das Motto eines Rezitationsabends des Kultur-Vereins „read!!ing room“ (5., Anzengrubergasse 19/1) am Freitag, 17. Mai. Dargeboten wird eine Text-Montage von Thierry Elsen. Diese „Postmoderne Zeitreise mit den Mitteln der dokumentarischen Prosa“ beginnt um 19.30 Uhr. Fanny Gmachl und Andrea Nitsche machen als Vortragskünstlerinnen an dem akkurat arrangierten Programm mit. Von der „Ringstraße des Proletariats“ bis in die Jetztzeit reichen die Schilderungen. Das ehrenamtlich tätige Vereinsteam erbittet Spenden der Besucherinnen und Besucher (Empfehlung: 5 Euro für Eintritt/Getränk). Auskünfte: Telefon 0699/19 66 22 42 (Ansprechpartner: Neil Y. Tresher). Infos via E-Mail: schreibtisch@readingroom.at.

Allgemeine Informationen:

Kultur-Verein „read!!ing room“: http://readingroom.at/

Kultur-Verein „read!!ing room“: www.e-zine.org

Rezitatorin Stefanie (Fanny) Gmachl („Experiment“): www.theater-experiment.com/menschen/ensemble/stefanie-gmachl/

Rezitatorin Andrea Nitsche: www.andreanitsche.at/

Kulturelle Aktivitäten im 5. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/margareten/

