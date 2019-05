AVISO: Aktion des VSStÖ TU zum Thema: „Hundert Jahre Frauen*studium – Hörsaalbennenung jetzt!“

Donnerstag, 16. Mai 2019 um 10:00 Uhr, Resselpark, Karlsplatz 13.

Wien (OTS) - Der Verband Sozialistischer Student_innen (VSStÖ) an der TU veranstaltet am Donnerstag, den 16. Mai eine Aktion zum Thema Frauen und Technik.

„Heuer feiern TU und ihre Studentinnen das hundertjährige Jubiläum der Öffnung der Universität auch für Frauen, im Zuge dessen wäre es an der Zeit, endlich Vorbilder zu schaffen, und mehr Hörsäle nach Absolventinnen zu benennen“, so Antonia Niedermann, Vorsitzende des VSStÖ an der TU.

Im Zuge lädt der VSStÖ TU Medien und Interessierte zu einer feministischen Aktion vor dem Hauptgebäude der TU ein.

Wann? Donnerstag, 16. Mai 2019 um 10:00 Uhr.

Wo? Resselpark, Hauptgebäude der TU Wien. Karlsplatz 13, 1040 Wien.

Rückfragen & Kontakt:

Antonia Niedermann

Gruppensprecherin VSStÖ TU

antonia.niedermann @ vaust.net

+43 699 14016349