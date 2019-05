DEICHMANN ist „Top-Arbeitgeber Österreich 2019“

Nummer 1 im Schuhhandel

Wien (OTS) - Bereits im dritten Jahr ermittelte das Wirtschaftsmagazin Trend gemeinsam mit dem Internetportal kununu und dem unabhängigen Marktforschungsinstitut Statista die Top 300 Arbeitgeber in Österreich. Dazu wurden über 1.000 Unternehmen aus 20 verschiedenen Branchen mit Sitz in Österreich unter die Lupe genommen. Tausende Arbeitnehmer gaben Auskunft über ihr Arbeitsumfeld. In die Beurteilung flossen aber auch Stimmen und Bewertungen aus dem Internet ein. Das Ergebnis: DEICHMANN ist im Schuhhandel die Nummer Eins und damit Top-Arbeitgeber.

Informationen zur Studie und der Berichtsband sind online verfügbar unter: https://www.trend.at/toparbeitgeber/2019

DEICHMANN als Arbeitgeber

DEICHMANN betreibt in Österreich 177 Geschäfte und einen Online Shop und beschäftigte 1.423 Mitarbeiter, darunter 183 Lehrlinge (Stand 31.12.2018). Das Unternehmen gehört zur DEICHMANN SE mit Stammsitz in Essen, Deutschland, Europas größtem Schuheinzelhändler. Die Muttergesellschaft wurde 1913 gegründet und befindet sich zu 100 Prozent im Besitz der Gründerfamilie. Seit mittlerweile 26 Jahren ist DEICHMANN mit Filialen auf dem österreichischen Markt vertreten und betreibt dort seit über sieben Jahren auch einen Online Shop. Inzwischen ist DEICHMANN Marktführer im österreichischen Schuheinzelhandel.

Auf dem Weg dorthin waren und sind die Mitarbeiter für das Unternehmen die wichtigsten Partner. Das Motto des Firmenleitbildes „Das Unternehmen muss dem Menschen dienen“ hat nicht nur die Kunden und Lieferanten im Blick. Es gilt auch für die Mitarbeiter. Bei DEICHMANN ist ein faires, partnerschaftliches Miteinander mit den Beschäftigten Teil der Unternehmenskultur.

DEICHMANN möchte für seine Kunden der beste Schuheinzelhändler sein, und dabei kommt den Beschäftigten eine Schlüsselfunktion zu. Das Unternehmen bietet seinen Mitarbeitern in Österreich daher zum Beispiel Sozialleistungen wie eine Umsatzbeteiligung bzw. eine leistungsbezogene Prämie, großzügige Personalrabatte, Mitarbeiter-Gutscheine, ein intensives Weiterbildungsprogramm und die Möglichkeit zur Teilnahme an einer Gesundheitswoche.

