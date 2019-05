"Mr. Gaga" Ohad Naharin & Artist in Residence Shahar Binyamini: Weltpremiere im Festspielhaus St. Pölten

Ohad Naharins "Gaga" dient weltweit gleichermaßen Laien wie professionellen TänzerInnen als Bewegungssprache und ist Nährboden des dreiteiligen Premieren-Abends am 18. Mai 2019

Wien/St. Pölten (OTS) - Der weltweit gefragte Choreograf Shahar Binyamini, langjähriges Ensemblemitglied von Naharins Batsheva Dance Company und Artist in Residence der Saison 2018/2019, präsentiert mit einem eigens dafür zusammengestellten, internationalen Cast die Weltpremiere der Festspielhaus-Eigenproduktion "Ballroom". Der tanzende Körper gleicht in einem klugen Spiel von Nähe und Distanz in einem Moment einem monolithischen Wesen, nur um sich im nächsten in vollkommener Elastizität und Bewegungsfreude erneut mit dem Ensemble zu vereinen und darin aufzugehen. Das ausgeklügelte Kostümbild von Diego Rojas lässt u. a. Bälle aus den Handflächen der Tänzerinnen und Tänzer wachsen, die sowohl Hindernis als auch Objekt der Begierde darstellen. Sie sorgen für eine Verlängerung der Körperlinien, sind jedoch gleichzeitig Barrieren die verhindern, sich dem anderen in voller Hingabe zu nähern. In einem hypnotischen Taumel präziser und scharfer Schritte wird "Ballroom" auch durch Daniel Grossmans Soundcollage und Gabriel Chans Lichtdesign ein spiritueller Charakter zu eigen.



Im zweiten Teil des Abends kommt Ohad Naharins "Decadance" zur Aufführung. Der israelische Star-Choreograf stellt in diesem Format eine Vielzahl seiner Kreationen immer wieder neu zusammen und zeigt sie in einem anderen Kontext: „Es ist, als würde ich nur den Anfang, die Mitte oder das Ende vieler Geschich¬ten erzählen. Dennoch ist es meine Aufgabe, stets eine zusammenhängende, neue Geschichte zu kreieren.“ Für "Decadance" im Festspielhaus wählte Naharin "Max" (2007), "Seder" (2007), "Sadeh21" (2011), "Naharin’s Virus" (2001), "Anaphase" (1993) und "Three" (2005).



Vor "Ballroom" und "Decadance", beide getanzt von internationalen Profi-TänzerInnen, gehört die Bühne zur Gänze elf lokal gecasteten Laien. Shahar Binyamini erarbeitet mit den PerformerInnen unterschiedlichsten Alters die Premiere von "Today I Will Do What I Want", die, getragen von Improvisation und der Auseinandersetzung mit dem jeweils anderen, das beeindruckend vielfältige individuelle Bewegungsrepertoire jedes und jeder Einzelnen in den Mittelpunkt stellt.

