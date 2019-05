Handel mit Heroin: Festnahmen

Wien (OTS) - 11.05.2019, 16:50 Uhr

16., Römergasse

Sachverhalt: Durch einen Hinweis erlangten Beamte des LKA Wien – Außenstelle West – Kenntnis von einer als Drogenumschlagplatz verwendeten Wohnung. Bei der Durchsuchung der Wohnstätte wurden elf indische Staatsbürger angetroffen. Es stellte sich heraus, dass es sich bei den Männern um zehn Abnehmer und einen mutmaßlichen Heroin-Dealer (40) handelt. Der Mann wurde festgenommen.

Aufgrund weiterführender Ermittlungen war es tags darauf möglich, den Lieferanten des 40-Jährigen in einer Wohnung in der Reinprechtsdorfer Straße auszuforschen und festzunehmen. In der Wohnung des zweiten Festgenommenen (40, Stbg: Türkei) stellten die Kriminalbeamten ca. 257 Gramm Heroin mit einem geschätzten Straßenverkaufswert von 30.000 Euro sicher.

