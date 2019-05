Geschäftsbericht 2018: oekostrom AG auf Wachstumskurs

Mehr als 62.000 Kunden (+ 11 %) Ende 2018 – Gewinn der VKI-Aktion „Energiekosten-Stop“ Anfang 2019 bringt rund 12.000 weitere Kunden

Kontinuierlicher Zubau im oekostrom AG-Kraftwerkspark

Aktienwert um 13 Prozent gestiegen

Dividende in Höhe von EUR 2,00 je Aktie in Aussicht gestellt

Die oekostrom AG, Österreichs größter unabhängiger Ökostromversorger, setzte auch 2018 den eingeschlagenen Wachstumskurs fort. Im Vertriebsbereich konnten ein Plus von rund 11 Prozent verzeichnet und der Energieabsatz auf 307 GWh erhöht werden. Die Anzahl der oekostrom AG-Kunden stieg auf mehr als 62.000. „Unser strategisches Ziel von 75.000 Zählpunkten rückt damit bereits Ende 2019 in greifbare Nähe“, gibt sich René Huber, für Vertrieb und Marketing zuständiger Vorstand, zuversichtlich. „Auch die Servicequalität konnten wir weiter verbessern und bei einem wichtigen Branchenvergleich, dem ÖGVS-Ranking, österreichweit den dritten Platz belegen. 2019 haben wir es auf den zweiten Platz geschafft, im Bereich Internet gingen wir sogar als Testsieger aus dem Ranking hervor!“, freut sich Huber.

Trotz der anspruchsvollen Marktbedingungen – 2018 war das heißeste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, Windaufkommen und Wasserführung der heimischen Flüsse waren unterdurchschnittlich – steigerte die oekostrom AG ihren Konzernumsatz 2018 auf EUR 31,5 Mio. (+11 %). Das Konzern-EBIT lag mit EUR 1,1 Mio. (VJ: 1,3) leicht unter dem Vorjahr, insgesamt wurde wieder ein positives Konzernjahresergebnis ohne Fremdanteile von TEUR 455 (VJ: 751) erzielt.

Der Wachstumskurs der vergangenen Jahre machte sich auch in der Aktienpreisentwicklung bemerkbar: Der Durchschnittspreis am oekostrom AG-Handelsplatz lag 2018 mit EUR 112,3 je Aktie rund 13 Prozent über dem Wert des Vorjahres. „Dass wir das Jahr 2018 so gut bewältigen und den Aktienwert wieder deutlich steigern konnten, zeigt einmal mehr, dass wir mittlerweile über die notwendige Widerstandsfähigkeit verfügen, um langfristig im Wettbewerb zu bestehen“, führt Finanzvorstand Lukas Stühlinger aus. Der Aufsichtsrat der oekostrom AG wird für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende von 2,0 EUR je Aktie vorschlagen.



