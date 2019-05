Infina weiterhin auf Expansionskurs

Deutliche Steigerung bei vermitteltem Kreditvolumen

Innsbruck/Wien (OTS) -

Die Infina Credit Broker GmbH, der größte unabhängige Kreditvermittler Österreichs, startet erfolgreich in das Jahr 2019. Das verprovisionierte Volumen in Höhe von 192 Mio. Euro im ersten Trimester bedeutet eine erneute Steigerung von 30 % gegenüber dem Vorjahr.

Eine besonderer Fokus liegt auf der permanenten Erweiterung des Produktangebotes. Kunden erfreuen sich über das breite Angebot und den von Infina gebotenen Marktvergleich. Für die mit Infina kooperierenden Kreditinstitute ist vor allem die Reduktion des Bearbeitungsaufwandes durch die digitale Prozessabwicklung oder die Onlinestrecke zur hauseigenen Immobilien-Kreditplattform Profin von großem Interesse.

Infina baut Qualitätsstandards weiter aus

Neben hervorragenden Produktkenntnissen legt Infina bei allen Verbundpartnern großen Wert auf einen kundenorientierten Beratungsprozess. Die Einhaltung der damit verbundenen Qualitätsstandards wird von Infina laufend überprüft. Beim letzten Verbundpartner-Meeting am 02. und 03. Mai 2019 im Gut Brandlhof in Saalfelden wurde im Rahmen des neuen Zertifizierungsprozesses weiteren 17 Infina Beratern das Zertifikat zum Wohnbau-Finanz-Experten überreicht.

Weiters würdigten die rund 100 Teilnehmer das Lebenswerk von KR Prof. Johann Massenbauer anlässlich seines 80. Geburtstags. “Mit seinem unermüdlichen Einsatz hat Johann Massenbauer über mehr als fünf Jahrzehnte wesentliche Akzente für die gesamte Finanzierungsbranche gesetzt”, so Christoph Kirchmair, Sprecher der Geschäftsführung.

Über Infina

Infina ist ein österreichweit tätiges, unabhängiges Beratungsunternehmen und der Wohnbau-Finanz-Experte für Immobilienfinanzierungen. Kunden und Partner profitieren von der Größe von Infina am Markt und der Zielsetzung für jeden Kunden das passende Angebot zu finden. Das Unternehmen wurde bereits 2001 gegründet. Neben den beiden Standorten in Innsbruck und Wien nutzen aktuell mehr als 150 Vertriebspartner, davon 60 Infina Verbundpartner die Plattform für die tägliche Abwicklung und Aufbereitung von Finanzierungen. Infina verfügt über Standorte in ganz Österreich und mehr als 20 Jahre Erfahrung im Kreditgeschäft. Das jährliche Neugeschäftsvolumen im Jahr 2018 hat erstmals 500 Mio Euro überschritten. Infina ist damit Marktführer bei der freien Vermittlung privater Immobilienfinanzierungen und weiterhin auf starkem Wachstumskurs.

Rückfragen & Kontakt:

INFINA Credit Broker GmbH

Mag. Peter Hrubec

peter.hrubec @ infina.at

www.infina.at