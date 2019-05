ComTeam steht für Erfolg durch Veränderung

Büroeröffnung von ComTeam Organisationsentwicklung in Innsbruck

Innsbruck (OTS) - Das Consulting- und Trainingsunternehmen ComTeam Organisationsentwicklung hat am 13. Mai 2019 seine neuen Büro- und Seminarräumlichkeiten in der Innsbrucker Innenstadt eröffnet. „Gemäß unserem Motto ‚Erfolg durch Veränderung‘ haben wir die letzten Monate für einige Veränderungen genutzt“, so Johannes Kopf, Managing Partner, der ComTeam Organisationsentwicklung GmbH. Gemeinsam mit Kunden und GeschäftspartnerInnen wurden die neuen Räume in einem festlichen Empfang eröffnet und gebührend gefeiert.

ComTeam sorgt bei Menschen, Unternehmen und Organisationen für zielgerichtete und wirksame Weiterentwicklung. Change-Management, Führungskompetenz und Kulturentwicklung sind ihre Kernthemenfelder der Systemischen Beratung und Qualifizierung auf Augenhöhe. In diesen Themenfeldern finden sich Konzepte und Methoden, die in der Moderationsmethode, in systemischen Beratungstechniken und im Projektmanagement ihren Ursprung haben. ComTeam steht für Erfolg durch Veränderung – auf Unternehmens- und persönlicher Ebene.

ComTeam wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Gmund am Tegernsee, hier befinden sich auch die Akademie und das Tagungshotel. Neben den Standorten in Deutschland umfasst die ComTeamGroup Gesellschaften in Österreich, der Schweiz und Großbritannien. Zu den Kunden gehören öffentlich-rechtliche Organisationen ebenso wie viele führende mittelständische und große Wirtschaftsunternehmen.

