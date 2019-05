AVISO Podiumsdiskussion zur ÖH Wahl Uni Wien, 17.05.2019, 18:00 Uhr

Die Spizenkandidat_innen für die ÖH-Wahl an der Universität Wien diskutieren mit Melisa Erkurt

Wien (OTS) - Die Hochschüler_innenschaft der Universität Wien lädt zur Podiumsdiskussion der Spitzenkandidat_innen für die ÖH-Wahlen an der Uni Wien in den Hörsaal C1 am Uni Campus, Spitalgasse 2, Hof 2. Alle Medienvertreter_innen sind herzlich eingeladen. Die Spitzenkandidat_innen wie auch das aktuelle Vorsitzteam der ÖH Uni Wien, (bestehend aus VSStÖ, GRAS und KSV-LiLi) stehen für Fragen und Interviews bereit. Moderiert wird die Diskussion von der Redakteurin Melisa Erkurt.

Die ÖH Wahlen finden von 27. bis 29. Mai statt. Als größte Studierendenvertretung Österreichs gibt die ÖH Uni Wien den Studierenden die Möglichkeit sich über die Inhalte der verschiedenen Fraktionen zu informieren. Unter dem Motto "Die ÖH spricht mit deiner Stimme - lass sie zählen!" will die ÖH Uni Wien die polititsche Partizipation der Studierenden fördern und die Wahlbeteiligung erhöhen. Sie zielt darauf ab, Studierende über die unterschiedlichen Fraktionen der ÖH aufzuklären und für politische Partizipation zu werben. Wir freuen uns über ein zahlreiches Erscheinen und möchten Medienvertreter_innen herzlich zu dieser Veranstaltung einladen.

Datum: 17.05.2019, 18:00 - 20:00 Uhr

Ort: Campus Uni Wien, Hörsaal C1

Spitalgasse 2, Hof 2, 1090 Wien, Österreich

Url: https://www.oeh.univie.ac.at/aktuelles/termine/podiumsdiskussion-oeh-uni-wien-2019

Rückfragen & Kontakt:

ÖH Uni Wien - Referat für Öffentlichkeitsarbeit

+43 (0) 676 90 25 332

presse @ oeh.univie.ac.at

http://www.oeh.univie.ac.at/