Concierge-Telemedizin-System Einführung in die EU

Viera, Florida (ots/PRNewswire) - Das Concierge Telemedicine-System (CTM) von Telemedicine Web Services, Inc. (TMWS) wird in Europa eingeführt, um den Bedarf an erschwinglicher, hochwertiger Telemedizin zu befriedigen. CTM bietet eine ideale Lösung, um die medizinische Versorgung auf Arbeitsstätten, Pflegeheime, Schulen und Apotheken auszudehnen.

Das grundlegende CTM-Prüfungskit umfasst:

Web RTC-basierte Videokonferenzsoftware mit Bandbreitenkontrolle.

Telemedizin-Software, mit der der entfernte Kliniker die medizinischen Geräte steuern kann.

PCP-USB-Telemedizin-Stethoskop.

Blutdruckmessgerät. (Andere optionale medizinische Geräte sind verfügbar.)

Universelle Untersuchungskamera mit Lichtringbefestigung für qualitativ hochwertige Untersuchungen von Hautstellen, Wunden und Kehle.

Ein Otoskop-Spekulum, das in den Lichtring passt, um eine klinische HNO-Untersuchungsfunktion zu schaffen.

Möglichkeit zum Speichern und Abrufen von Schnappschüssen, Stethoskop-Audioaufnahmen und Messungen von medizinischen Geräten.

Die einfache Bedienung lässt sich am besten mit dem PCP-USB-Stethoskop von RNK Products Inc. veranschaulichen, das keine Bedienelemente des Benutzers enthält und keine Batterien benötigt. Der Patient muss lediglich das Bruststück gemäß den Anweisungen des entfernten Klinikers platzieren. Dies bietet eine Leistung auf Krankenhausebene mit verbraucherfreundlichem Betrieb.

Der Geschäftsfall für CTM kann durch die neuen Erstattungsregeln für Apotheken in Frankreich demonstriert werden. CTM ist preislich so festgelegt, dass Value Added Resellers (VAR) in Frankreich und Apothekeninhaber Apothekerpatienten mit Telemedizin gewinnbringend versorgen können.

(Bei einer Erstattung der Telemedizin-Ausrüstung in Höhe von 1.225 EUR könnte ein VAR beispielsweise eine CTM für weniger als 1.000 EUR an eine Apotheke verkaufen, womit er die Konkurrenz übertrifft und gleichzeitig eine erhebliche Gewinnspanne erzielt.)

TMWS beginnt gerade mit dem Vertrieb in Europa und ist daran interessiert, Marketingpartnerschaften, Geschäftsbeziehungen und Finanzierungsbeziehungen aufzubauen, um die neuen Telemedizin-Möglichkeiten in Europa zu nutzen.

Informationen zu Telemedicine Web Services, Inc.:

TMWS ist ein Technologie-Innovator, der seine Telehealth-Lösungen über Value Added Reseller (VAR) vermarktet. Indem jeder VAR die Flexibilität hat, sein eigenes Modell für Mehrwertprodukte zu strukturieren, kann TMWS die Nachfrage nach Telemedizin für Verbraucher zu einem wettbewerbsfähigen Preis erfüllen. www.concierge-telemedicine.com

Informationen zu RNK Products, Inc .:

RNK Products, Inc. wurde 2003 gegründet und ist auf elektronische und telemedizinische Stethoskope spezialisiert, und zwar sowohl unter dem eigenen Label Telehealth Technologies als auch unter den Eigenmarken seiner Value-Added-Reseller. RNK bietet eine Reihe von Stethoskopen für jedes institutionelle oder Heimtelemedizin-Programm an. https://rnkproducts.com

