Feierliche Wohnhausübergabe in Pottendorf

Die Marktgemeinde Pottendorf und die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Arthur Krupp Ges.m.b.H. laden zur feierlichen Übergabe einer Wohnhausanlage ein

Berndorf (OTS) - In Vertretung von Frau Landeshauptfrau Mag. Johanna Mikl-Leitner wird Herr Landesrat Dr. Martin Eichtinger, im Beisein von Herrn Bürgermeister Thomas Sabbata-Valteiner, in einem feierlichen Festakt am 20. Mai 2019, um 15:00 Uhr, die Wohnhausanlage in Pottendorf, Dr.-Kraitschek-Gasse 5, errichtet von der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft Arthur Krupp Ges.m.b.H., an die neuen Mieterinnen und Mieter übergeben.

Die 25 bezugsfertigen 2- und 3-Zimmer-Wohnungen in Größen zwischen ca. 49 und 79 m² zeichnen sich durch gediegene Grundrisse und eine optimale Nutzung der vorhandenen Flächen ebenso aus, wie durch zahlreiche Ausstattungsdetails. Dazu zählen unter anderem:

bezugsfertig ausgestattete Wohnungen

Mauerwerk größtenteils aus keramischen Ziegeln

Vollwärmeschutzfassade

Photovoltaikanlage

energieeffiziente Wärmepumpe

Terrassen, Balkone oder Wintergärten

Gemeinschaftsantenne für SAT-Antennenanschluss

Telekomanschluss

ein Abstellraum pro Wohnung im Erdgeschoß

ein Fahrrad- und Kinderwagenabstellraum

44 PKW-Abstellplätze



zentraler Müllraum



Die Gesamtbaukosten des Projekts belaufen sich auf rund 3,2 Millionen Euro. Die Miete beträgt inklusive Betriebskosten und Steuern durchschnittlich nur € 7,-/m² Nutzfläche/Monat.

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich zur Teilnahme an dieser Feier eingeladen.

Ort: 2486 Pottendorf, Dr.-Kraitschek-Gasse 5

Datum: Montag, 20. Mai 2019

Zeit: 15:00 Uhr

Rückfragen & Kontakt:

Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Arthur Krupp Ges.m.b.H.

2560 Berndorf, Neugasse 11

Dr. Friedrich Klocker

E-Mail: f.klocker @ wiensued.at

Tel.: 01 866 95-1216