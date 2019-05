Treffen der EU-Verteidigungsminister in Brüssel

Österreich spricht die Bereiche Mali, Westbalkan und PESCO an

Wien (OTS) - Verteidigungsminister Mario Kunasek nimmt am Dienstag, 14. Mai 2019, am Rat für Auswärtige Angelegenheiten im Format der Verteidigungsminister in Brüssel teil. Inhaltlich soll gemeinsam mit den Außenministern der EU und den Außen- und Verteidigungsministern der Organisation G5-Sahel (Burkina Faso, Mali, Niger, Mauretanien, Tschad) über die Lage in der Sahelregion und im Kreis der EU-Verteidigungsminister über Hybride Bedrohungen und die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit (PESCO) diskutiert werden.

Bundesminister Kunasek wird auch die Möglichkeit ergreifen, den Stand der unter der österreichischen Ratspräsidentschaft initiierten Machbarkeitsstudie für die Sicherheitsakademie am Westbalkan darzustellen.

Im Rahmen des Treffens werden auch Seitengespräche mit Ungarn, Kroatien und Mali geführt um Kooperationen zu konkretisieren bzw. das österreichische Engagement in Mali darzustellen.

„Ich werde in Brüssel Österreichs Beiträge zur Sicherheitspolitik der EU hervorheben. Besonders erwähnen werde ich das mit 1. Juni verstärkte Engagement Österreichs in Mali, als solidarischen Beitrag zur Lösung der Probleme in Westafrika sowie die Fortschritte unserer Westbalkaninitiativen und Entwicklungen bei unseren PESCO-Projekten (Ständig Strukturierte Zusammenarbeit)“, kündigt Minister Kunasek an.

Aufgrund der Schwergewichte der österreichischen Außen- und Sicherheitspolitik ist es wichtig, bei gegenständlicher Veranstaltung präsent zu sein und die Aspekte: Entwicklungen in Afrika und am Westbalkan sowie die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit aktiv anzusprechen und den weiteren Weg mitzugestalten.

